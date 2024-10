Un pareggio con il Finale al Borel non si disdegna, ma il fatto di aver condotto buona parte della gara in superiorità numerica ha lasciato un pizzico di amaro in bocca per il Millesimo.

Mister Macchia ha sottolineato la bravura dei giallorossi di Brignoli nel non concedere spazi, ma al contempo al mister valbormidese non è piaciuto l'approccio di buona parte dei giocatori subentrati in corso d'opera.