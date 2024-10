Allerta Meteo: nuovo livello emanato a partire dalla serata odierna

L’allerta meteo nel savonese passa da arancione a gialla dalle 21 fino alle ore 24 di oggi, 8 ottobre.

Nella giornata di oggi Liguria continerà ad essere interessata da rovesci/temporali forti e organizzati che potranno assumere carattere di persistenza. Attese in corrispondenza degli scrosci più intensi criticità legate a piccoli rii e allagamenti urbani. Attese rilevanti risposte idrologiche dei corsi d'acqua del Centro e del Levante, dove il deflusso delle piene potrà provocare criticità. Sui bacini grandi del Levante, in particolare di Vara e Magra, possibili esondazioni anche lungo le aste principali. Da domani atteso nuovo peggioramento.

Per domani, 9 ottobre, un flusso umido sudoccidentale mantiene condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti e organizzati dal pomeriggio su ABCE, bassa probabilità su D. Dalla sera intensificazione dei fenomeni a partire da Ponente per l'arrivo di una nuova perturbazione con piogge di intensità moderata e cumulate significative su A. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati sui capi esposti e sui rilievi. Mare localmente agitato su BC per onda da Sud/Sudovest in temporaneo calo a molto mosso e nuovo aumento dalla sera a partire da A.

Dopodomani, 10 ottobre, il transito della perturbazione determinerà piogge diffuse di intensità moderata anche a carattere temporalesco con alta probabilità di fenomeni forti e organizzati. Cumulate significative su AB, elevate su CE. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio a partire da Ponente. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati sui capi esposti e sui rilievi (possibili raffiche oltre 100-120 km/h nelle prime ore sui crinali). Mare agitato con mareggiate per onda da Sud/Sudovest con periodo in allungamento fino a 8 s.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, comprendendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D comprende la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E include la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.