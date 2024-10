Calcio. Un punto a testa per Vado e Albenga, Di Stefano risponde a Vita

VADO - ALBENGA 1-1 (12' Vita - 47' Di Stefano)

50' FINISCE QUA! 1-1 TRA VADO E ALBENGA

49' ammonito Capaldo

49' saltati gli schemi in questo finale di gara, si gioca come in piazzetta

47' trattenuta di Bussaglia su Flores, ammonito anche il centrocampista rossoblu

45' Ripartenza Vado! Vita fa tutto alla grande tranne la conclusione, alta di una ventina di centimetri. Furioso Mariotti! Entra in campo a urlare contro i suoi, ammonito.

42' chiude i cambi Mariotti: Simic per Pinna

40' Galliani protagonista pochi istanti dopo nell'area opposta, ancora un colpo di testa, Bellocci si salva per una manciata di centimetri

39' Capra innesca Vita, destro stoppato in caduta da Galliani, la parte rossoblu del Chittolina invoca a voce alta il calcio di rigore

38' si gioca il tutto per tutto Cottafava, Alfiero in campo per Corsa, tridente con Capra e Vita

35' Mariotti cambia ancora, energie fresche con Tesio al posto di Asproni

34' NUOVA SVOLTA DEL MATCH, ROSSO PER ASPRONI, RISTABILITA LA PARITA' NUMERICA

33' Ripartenza in parità numerica per l'Albenga, il tre contro tre porta Pinna alla conclusione centrale, l'attaccante poteva gestire meglio la situazione

31' nuovo cambio per Cottafava, si è fatto male Monteverde, al suo posto Diop

29' destro da posizione defilata per Sangarè, blocca Bellocci

26' Pinna giù in area, proteste vivaci della punta bianconera

22' doppio cambio Albenga, escono Farinhas N'dianefo per Capaldo e Flores. Nel Vado Cottarelli per Abonckelet

20' Sangarè - Pinna - Asproni, lavora bene a destra l'Albenga, la conclusione del neo entrato sfiora la traversa di Bellocci

16' ammonito anche Pisanu, il Vado in dieci sembra tenere meglio il campo

15' punuzione dai 16 metri per Mameli, posizione centrale, c'è la risposta di Salvato

14' subito ammonito Asproni

12' riecco l'Albenga, scarico di testa di Sangarè per Di Stefano a rimorchio, destro ribattuto in corner

11' cambia Mariotti, c'è Asproni per Di Porto

7' prova a tirare fuori l'orgoglio il Vado con Bussaglia, colpo di testa da posizione interessante, ma privo di pericolosità

4' Ingauni padroni del campo in questa fase, gli ospiti, complice la superiorità numerica gestiscono i ritmi

2' PAREGGIO IMMEDIATO DELL'ALBENGA! SAETTA INCREDIBILE ALL'INCROCIO DI DI STEFANO! CONCLUSIONE CLAMOROSA DEL NUMERO 10 INGAUNO

1' si riparte con un cambio nel Vado, dentro Mameli per Gagliardi

SECONDO TEMPO

46' squadre negli spogliatoi dopo la punizione alta di Di Stefano. Vado avanti, meglio però l'Albenga a livello di gioco espresso

45' DISASTRO DI LORA! ERRORE MARCHIANO IN FASE DI CONTROLLO, ARRIVA IL SECONDO GIALLO, ROSSO INEVITABILE. VADO IN DIECI

45' un minuto di recupero

43' Albenga che meriterebbe il pari, Vado calato vistosamente dopo il primo quarto d'ora

42' palo dell'Albenga! Saltano insieme Galliani e Farinhas, è stato il difensore a incocciare il montante!

39' ammonito Capra

35' spinge più a sinistra rispetto ai suoi standard abituali l'Albenga, in difficoltà sia Corsa che abonckelet

33' ammonito Lora

32' Grande Bellocci su Manes, girata di testa sventata in corner da un super allungo del portiere rossoblu

30' primo spunto di Pinna, ubriacatura di finte su Corsa, Farinhas non incrocia la traiettoria per pochi centimetri

22' non controlla in area Farinhas, prova a guadagnare metri l'Albenga

18' Albero di natale per il Vado con Capra e Gagliardi alle spalle di Vita, Lora scortato in mediana da Bussaglia e Abonckelet

12' IL VANTAGGIO DEL VADO! CROSS IN AREA TRASFORMATO IN ORO DA VITA, FERMA LA RETROGUARDIA INGAUNA

9' Di Stefano prova a fare tutto in proprio, taglio palla al piede da sinistra per chiudere di destro, conclusione troppo stretta rispetto alla porta di Bellocci

5' va in verticale il Vado, Manes perde Vita che incrocia verso Salvato, il portiere salva tutto di piede

1' subito una conclusione di marca rossoblu, il Vado vuole imprimere subito il proprio marchio

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Bellocci, Monteverde, Montesano, Lora, Capra, Bussaglia, Gagliardi, Vita, Abonckelet, Venneri, Corsa.

A disposizione: Sattanino, Alfiero, Mameli, Diop, Corengia, Agostino, Mele, Cottarelli, Di Matteo.

Allenatore: Cottafava

ALBENGA: Salvato, Legal, N'dianefo, Pisanu, Galliani, Manes, Sangarè, Di PortO, Farinhas, Di Stefano, Pinna.

A disposizione: Bisazza, Capaldo, Freccero, Asproni, Digiosia, Tesio, SimiC, Daniello, Flores.

Allenatore: Mariotti

Arbitro: Teghille di Collegno

Assistenti: Trionfante di Torino e Bertaina di Alba - Bra