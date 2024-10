Quattro punti raccolti in tre partite, di cui due giocate in casa, rappresentano un bottino non abbastanza pingue per il Celle Varazze.

Ecco perchè dall'Olmo Ferro stanno rimbalzando voci sulla posizione di mister Valmati. Il tecnico sarebbe infatti a forte rischio dopo la sconfitta interna contro il Serra Riccò.

In caso di successione, il testimone potrebbe passare a Mario Pisano. L'ex tecnico del Pietra Ligure potrebbe quindi ripartire dai biancoblu per tentare l'assalto alla Serie D.