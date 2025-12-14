Calcio, Pietra Ligure. Il derby è biancoceleste, ma quanta sofferenza per Moraglia: "Ci siamo complicati la vita, ma è un successo meritato" (VIDEO)

Mani sugli occhi, tra i capelli, bottigliette che volavano: Andrea Moraglia ha vissuto con grande intensità i novanta e più minuti tra il Pietra Ligure e la San Francesco Loano.

Il tecnico nel post partita si è goduto giustamente la vittoria, seppur il Pietra sia incappato in più di un black out nel corso del match.

A un approccio non dei migliori è seguito un gran primo tempo, chiuso sul risultato di 3-0. Nella ripresa, complice il rosso a Rovere, i rossoblu sono rientrati in gara, sfiorando all'ultimo secondo la clamorosa rimonta.