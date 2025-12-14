 / Calcio

Calcio | 14 dicembre 2025, 18:44

Calcio, Vado. Esordio tennistico per Sesia: "Dai ragazzi grande disponibilità, cerchiamo un'interpretazione diversa del 3-5-2" (VIDEO)

Calcio, Vado. Esordio tennistico per Sesia: &quot;Dai ragazzi grande disponibilità, cerchiamo un'interpretazione diversa del 3-5-2&quot; (VIDEO)

Che il Vado riuscisse a fare sua la partita contro la Novaromentin appariva scontato, ma i 90 minuti dei rossoblu sono stati utili per cprire le prime indicazioni di mister Marco Sesia.

Il sistema di gioco è rimasto intatto, il 3-5-2, dentro però in mediana Stampi e De Rinaldis a garantire più qualità.

In fase di non possesso spazio a qualche uno contro uno tra difensori e attaccanti avversari, ma per testare la tenuta della retroguardia vadese bisognerà necessariamente aspettare test più probanti.

Paolo Garassino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium