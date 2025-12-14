Calcio, Vado. Esordio tennistico per Sesia: "Dai ragazzi grande disponibilità, cerchiamo un'interpretazione diversa del 3-5-2" (VIDEO)

Che il Vado riuscisse a fare sua la partita contro la Novaromentin appariva scontato, ma i 90 minuti dei rossoblu sono stati utili per cprire le prime indicazioni di mister Marco Sesia.
Il sistema di gioco è rimasto intatto, il 3-5-2, dentro però in mediana Stampi e De Rinaldis a garantire più qualità.
In fase di non possesso spazio a qualche uno contro uno tra difensori e attaccanti avversari, ma per testare la tenuta della retroguardia vadese bisognerà necessariamente aspettare test più probanti.