Calcio, Juniores. Il Vado non muore mai, la doppietta di Barbero nel finale spinge i rossoblu al primo posto (VIDEO)

C'è un Vado che primeggia ed è la Juniores Nazionale. Il 2-1 in casa del Chieri è valso infatti l'aggancio al primo posto in graduatoria in coabitazione con il Bra.

"E' stato un successo di grande carattere, figlio della grande voglia di non mollare fino alla fine. Ai ragazzi non possono che andare i miei complimenti". Questo il commento di mister Boisfer a fine gara.

"Sono felice di questi riscontri - ha replicato il vice presidente Luca Tarabotto - ieri a Chieri ha dato una mano anche Corengia, in coerenza a quel percorso di raccordo tra Prima Squadra e Juniores che abbiamo auspicato dalla scorsa estate. Penso a ragazzi come Barbero, autore ieri della doppietta decisiva, Noto e Ravera, tutti elementi che contiamo in un prossimo futuro di vedere in Prima Squadra".