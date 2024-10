Pallanuoto, Champions League: prima trasferta per la R.N. Savona, biancorossi a caccia di punti in casa del VPK Primorac Kotor

Sarà la “Zoran Dzimi Gopcevic” di Kotor la cornice che ospiterà la seconda gara di Champions League della BPER Rari Nantes Savona. Dopo la sconfitta casalinga all'esordio nella massima competizione europea per club contro Sabadell, i biancorossi di Alberto Angelini sono attesi dalla prima trasferta continentale: avversario di giornata i montenegrini del VPK Primorac Kotor.

La squadra di casa, reduce dal ko ai rigori contro l'Olympiakos nella prima giornata del gruppo D della competizione, è avversario temibile e può contare su profili importanti come il portiere Francesco Massaro (ex di giornata, clicca QUI per la sua intervista), l'esperto Drasko Brguljan, il campione olimpico in carica Nemanja Vico, i nazionali montenegrini Dusan Matkovic e Marko Mrsic, oltre al mancino georgiano Nika Shushiashvili. A guidare i campioni in carica del Montenegro Vjekoslav Paskovic.

La comitiva savonese è partita nella giornata di ieri per raggiungere Kotor: della delegazione fa parte anche Niccolò Rocchi che, a causa dell’infortunio alla mano, ha saltato la gara con il Sabadell in Champions e la partita con l’Olympic Roma in Campionato.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Gyorgy Kun (Ungheria) e Julien Bourges (Francia). Il Delegato Len sarà Mihajlo Ciric (Serbia).