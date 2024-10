Calcio, Serie D. Oggi la prima Albenga post rivoluzione, Cairese chiamata a reagire contro il Chisola

Al termine di una delle settimane più convulse della storia dell'Albenga, si tornerà a parlare alle 15:00 di calcio giocato per gli ingauni.

Le premesse però non sono delle migliori dopo la partenza della quasi totalità dei big e il contemporaneo arrivo del Novaromentin all'Annibale Riva.

In panchina è atteso mister Massa della Juniores, con i ragazzi della leva giovanile a integrare la rosa. Per i giocatori è atteso il supporto del pubblico, mentre per la società è stata annuciata una ferma contestazione.

Sempre alle 15:00 inizierà anche Cairese - Chisola. Per mister Boschetto resta l'emergenza infortuni, ma sarà necessario, almeno sotto il profilo mentale, dare una risposta diversa dopo la brutta prova di Tortona.

