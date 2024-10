Se per il tabellone di Eccellenza è già tempo per i secondi 90 minuti di gioco, alle 20:00 le otto formazioni ancora in corsa per la Coppa Promozione dovranno affrontare il proprio turno di andata.

Sfida tutta ponentina al "Borel" a partire dalle 20:00 con Finale - Ceriale, mentre il Legino disputerà il primo round lontano dalle mura del Ruffinengo, ospite del Busalla.

A completare il programma Levanto - Tarros Sarzanese e PSM Rapallo - Sammargheritese.