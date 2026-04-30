Calcio | Carcarese. Obiettivo salvezza centrato per Elia Zunino: "Qui mi sono trovato bene, l'unione dello spogliatoio è stata la chiave" (VIDEO)

“Sono contento di questa vittoria sia per i nostri tre compagni che hanno lasciato il calcio nel miglior modo possibile, sia perché ci siamo salvati. Qui mi sono trovato molto bene, spero di aver dato il mio miglior contributo. Oltre alla società che mi ha convinto a venire al Corrent, mi sono piaciuti la tifoseria e il gruppo, molti compagni li conoscevo già. Il campionato è stato pieno di alti e bassi, ma l’unione all’interno dello spogliato credo abbia aiutato molto e ci ha portato all’obiettivo finale. Forse ci si aspettava di più, ma i campionati bisogna giocarli e penso che la salvezza sia un grande traguardo”

Bomber Elia Zunino chiude il campionato con una doppietta: le sue parole nel post di Carcarese-Sporting Taggia ai canali ufficiali biancorossi: