Calcio | Albissole. Una doppietta nel giorno più importante, Diana: "Fantastico vincere da imbattuti" (VIDEO)

Chi ha un bomber, soprattutto di questi tempi, se lo tiene ben stretto.

E molto dei successi dell'Albissole in questi anni è passato proprio dalle marcature che ha saputo realizzare Andrea Diana.

Da quattro stagioni il centravanti ceramista è il vero punto di riferimento offensivo dei biancocelesti, arrivando a inanellare ben 21 reti solo nell'arco della stagione in corso.

Una sorta di uomo simbolo della rinascita albissolese, tanto da realizzare la doppietta che ha messo in sicurezza il salto in Eccellenza nel 3-0 al Serra Riccò.