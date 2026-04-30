Calcio | Seconda Categoria B. Domenica subito in campo per playoff e playout, Priamar - Pallare gara secca al Levratto

La delegazione di Savona ha definito ieri gli abbinamenti play-off e play-out per il girone B del campionato di Seconda Categoria

Per quanto riguarda la corsa alla promozione, il primo turno dei play-off prevedeva due accoppiamenti: Sassello (seconda classificata) contro Spotornese (quinta) e Priamar (terza) contro Pallare (quarta. Tuttavia, il distacco pari o superiore a cinque punti maturato al termine della stagione ha determinato l’accesso diretto al secondo turno per la squadra di mister Musso, senza disputare la gara.

Resta invece in programma la sfida tra Priamar e Pallare, in calendario domenica 3 maggio alle ore 16.30 al "Levratto" di Zinola. Il match sarà disputato con la formula della gara secca: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno i supplementari e, persistendo l’equilibrio, passerà il turno la squadra meglio classificata in campionato.

Chi prevarrà sfiderà il Sassello nella finale. L’incontro è fissato per domenica 10 maggio alle ore 16.30 all’impianto “Andrea Badano” di Sassello. Anche qui formula identica: gara unica, eventuali supplementari e vantaggio della miglior classificata in caso di ulteriore parità. Al termine dei due turni verrà definita la graduatoria finale: la vincente accederà alla fase regionale, seguita dalla perdente della finale, mentre terza e quarta posizione saranno assegnate in base al piazzamento in campionato tra le eliminate del primo turno.

Sul fronte opposto, si definisce anche il quadro playout (pur non essendo istituita la Terza Categoria).

La sfida tra Murialdo e Rocchettesesi giocherà su doppio confronto: gara di andata domenica 3 maggio alle ore 16.30 a Piana Crixia, campo “Stefano Marchisio”, e ritorno domenica 10 maggio alle ore 16.30 a Murialdo, presso l’impianto “Sant’Antonio”.