I gol dei calciatori di Serie A nei disegni dell'albisolese Franco Bochicchio: un'arte tornata di moda

Andavano di moda nel passato dando la possibilità a chi non aveva potuto vedere "90° Minuto" o la "Domenica Sportiva" di potersi immaginare il gol ma ora da qualche anno con l'avvento dei social stanno ritornando a prendere piede incuriosendo diverse generazioni.

I disegni in movimento che descrivono i passaggi, gli spostamenti, i gol sono da anni la passione dell'ingegnere albisolese Franco Bochicchio che su Tuttosport nel passato raccontava con le sue immagini le reti dei calciatori di Serie A.

Inventate dal disegnatore Carmelo Silva, aveva disegnato dagli agli anni trenta agli anni 90 i gol dei maggiori calciatori di ogni parte del mondo.

Abbiamo fatto con Bochicchio una chiacchierata e ci siamo fatti raccontare di questa arte ritornata in auge.

Com'è nata questa passione?

"Io l'ho fatto e continuo a farlo come hobby e quello che internet aveva tolto ora ha restituito.

Ora ho rimesso sulla rete i disegni quasi per scherzo e se li usi bene i social sono uno strumento molto diffusivo, ha ripreso piede. Ne sto facendo uno alla settimana e alcuni siti internet (il sito "Italia dei derby". ndr") me li richiedono e li pubblicano.

A rotazione anche per i giocatori degli anni 70-80-90-2000 che mi richiedono magari le azioni e i loro gol".

Ma non solo: anche ai calciatori di oggi sembrano piacere.

"In primavera ne ho regalate due a Lautaro e Calhanoglu e stasera (ieri sera sui due gol nel derby della scorsa stagione. ndr) ne regalerò una a Thuram in occasione di Inter-Venezia. Ora per creare un disegno a colori ci metto un mese e mezzo a farli e ho già una sceletta di calciatori che me li hanno richiesti: da El Shaarawy passando per Riccardo Ferri, Beppe Baresi e Fausto Pizzi. Il mio disegno in prima battuta in bianco e nero arriva delle volte prima degli highlights come ad esempio il gol di Frattesi di mercoledì contro l'Empoli che ho inviato al giornalista Marco Barzaghi".



Qual è il disegno di un gol che ricorda con più piacere?

"Il gol che mi è piaciuto di più è quello di Del Piero in Juventus- Fiorentina. Come azione per un disegnatore quella è stupenda. Poi avendo lavorato 20 anni con Tuttosport disegnavo chiaramente i gol della Juve e del Torino".

Tifoso dell'Inter, ha collaborato anche con i neroazzurri.



"Ho collaborato con l'Inter durante la presidenza Pellegrini, grazie al giornalista che seguiva la società Gino Bacci e Alberto Migliani, direttore della rivista dell'Inter, avevo illustrato il mensile. Poi dallo scorso anno, hanno visto i miei disegni e hanno pensato di regalare ai giocatori il gol più bello. È estremamente appagante".

Ora cosa si aspetta dal futuro?

"Con il lavoro che faccio non mi prenderei impegni sistematici, è divertente con il web perchè arriva a tutti subito, hanno visibilità pazzesca e ciò aiuta l'effetto dominio, ti notano diverse squadre. Magari fra 10 anni vado in pensione e potrò farlo h24. Ora mi diverto perché è sempre stata una cosa galvanizzante, quando ero ragazzino e anche ora".