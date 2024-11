Calcio Serie D: Il Fossano contro il Vado avrà un nuovo allenatore, è Alessio Pala

Il nuovo allenatore del Fossano risponde al nome di Alessio Pala. Lo ha reso comunicato ufficialmente la società blues attraverso una nota inoltrata sui suoi canali di comunicazione. Pala sostituisce mister Merlo.



LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Il Fossano Calcio 1919 comunica che Alessio Pala è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra.

Patentato UEFA Pro ed ex giocatore professionista, annovera nel suo curriculum in qualità di mister le giovanili di Atalanta e AlbinoLeffe, vincendo, coi nerazzurri, per ben due volte il titolo di Campione d'Italia Allievi Nazionali. Successivamente è passato alla direzione dell’AlbinoLeffe prima squadra.

Il suo percorso è continuato con la direzione tecnica del Pro Sesto in Lega Pro, Pavia, Pro Patria, Folgore Caratese, Treviso, Pergolettese (settore giovanile) e, per ultimo, San’Angelo in Serie D.

La società dà al mister un caloroso benvenuto.