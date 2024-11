Vela. Ilca Italia Cup ad Andora, assegnati i titoli nazionali giovanili

Si è conclusa ieri al Circolo Nautico Andora la Coppa dei Campioni ILCA, evento che ha rappresentato la quarta e ultima tappa della Italia Cup 2024, oltre a essere il recupero del Campionato Italiano Giovanile ILCA 4 e ILCA 6, che non si era svolto a Genova all'inizio di settembre a causa di condizioni meteo sfavorevoli. Un fine settimana di regate impegnative, caratterizzate da venti leggeri tra i 5 e i 9 nodi, che hanno messo a dura prova i partecipanti con continui cambi di direzione, corrente e buchi di vento.

Sono stati ben 296 i velisti in gara, distribuiti nelle tre classi ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7. Un numero significativo che ha reso ancora più intensa la competizione, che ha visto protagonisti i migliori talenti del panorama velico giovanile italiano.

ILCA 7: Il dominio di Attilio Borio

Nella classe ILCA 7, che ha visto la partecipazione di 33 atleti e 10 prove in programma, il netto vincitore è stato Attilio Borio (Fiamme Oro), che ha dominato la categoria con una performance solida e consistente. Il velista spezzino ha preceduto il romano Dimitri Peroni e il giovane Pietro Giacomoni, che hanno completato il podio.

Oltre al podio assoluto, la gara ha anche determinato i vincitori delle categorie giovanili: il titolo Under 19 è stato conquistato da Antonio Pascali, mentre Sea Werpers ha ottenuto il titolo Under 21, a conferma dell'elevato livello di competitività nelle nuove leve della vela italiana.

ILCA 6: Giulio Genna è il campione italiano giovanile

Nella categoria ILCA 6, che ha visto la partecipazione di ben 119 velisti e 9 prove, il vincitore assoluto è stato Giulio Genna (Circolo Velico Marsala), che si è imposto anche come campione italiano giovanile Under 19. Concludendo davanti alla talentuosa Chiara Benini Floriani, velista azzurra in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi di Marsiglia 2024, e a Federico Cittadini (CV Porto Civitanova), campione italiano giovanile Under 17, Genna ha dimostrato grande maturità e preparazione tecnica.

Nel panorama femminile, invece, il titolo italiano Under 19 è andato a Clara Lorenzi, un'altra giovane promessa della vela che ha confermato la sua crescita costante.