Calcio, Pontelungo. Gli ingauni non si distraggono, la doppietta di Sfinjari e il gol di Rocca piegano il Superba

Mister Zanardini aveva predicato calma, ma quella del Pontelungo in casa della Superba è ancora una grande prestazione. La formazione granata supera la neo promossa genovese con un importante 3 a 1, che vale il quarto posto della classifica, con una gara in meno.

Vantaggio dopo 4 minuti con Sfinjari che al termine di una triangolazione con Chariq e Caneva gonfia la rete. A raddoppiare è ancora l’attaccante, capocannoniere del girone con 6 centri, che dribla un avversario a limite e di mancino segna ancora.

Nella ripresa chiude i giochi Rocca, conclusione di Marquez per l’attaccante da poco entrato che scatta sul filo del fuorigioco e tocca quel tanto che basta che ingannare il portiere. Nel finale accorcia Badamssi con un tiro all’incrocio dopo un rapido contropiede orchestrato da Vio.

Settimana intensa per la squadra ingauna, che mercoledì recupera con la Carcarese per poi ospitare il Little Club James.



SUPERBA - PONTELUNGO 1-3

Marcatori: 3’ e 30’ Sfinjari, 78’ Rocca, 88’ Badamassi.



Superba: Sommariva, Mancini (79’ Palmisano), Basso (56’ Malinconico), Mattiucci, Rossi, Mattera, Liguori L., Morani (60’ Badamassi), Nelli, Vio, Ottogalli M. (90’ Calla).

A disposizione: Bertullessi, Raso A., Pelosi, Ottogalli D., Cipriano.

Allenatore: Pisani



Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Roascio, Calandrino M., Marquez, Guardone, Asteggiante, Caneva (46’ Rocca), Sfinjari, Chariq (62’ Corciulo).

A disposizione: Ghiozzi, Alizeri, Badoino, Ciravegna N., Delfino, Ardissone, Pollero.

Allenatore: Zanardini



Arbitro: Giorgio Carida di Genova.