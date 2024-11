Pallavolo femminile: fine settimana positivo per il Volley ArmaTaggia Corradini Home

Bottino pieno in questo fine settimana per le formazioni di U16 e serie D. Le ragazze dell’under 16 guidate dai coach Fontanesi/Reggiani/Gallina si sono imposte per 3-0 in trasferta contro l’Albenga Volley in una partita ben giocata con i parziali di 25/10-25/15-25/12 che permettono alla squadra di mantenere la seconda posizione in classifica a due punti dalla vetta. Sabato 23 novembre il match contro la prima della classe , il volley Andora.

Ieri invece, alla palestra Ruffini di Taggia, le ragazze della serie D dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa, tornano al successo per 3-1 contro una diretta rivale il Cogovalle. Inizio sottotono per le ragazze del duo Ferrari/Ravoncoli che perdono il primo set per 17/25. Ottima partenza nel secondo set giocato sempre in vantaggio chiuso per 25/20. Terzo e quarto set più combattuti ma ragazze sempre attente in fase di difesa e contrattacco portano a chiudere i set per 25/20 e 25/21. Una vittoria che alza il morale e che porta 3 punti fondamentali per la classifica. Prossimo appuntamento domenica a Taggia contro l’Imperia volley.