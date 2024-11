Imperia accoglie il grande spettacolo della pallanuoto europea: Pro Recco batte Mladost 7-4 (foto)

Imperia ha vissuto una serata di grande sport ieri sera alla piscina 'Cascione', dove si è disputata la partita di Eurocup tra Pro Recco e Mladost Zagabria. Sugli spalti, un pubblico numeroso ha sostenuto i liguri in una sfida che ha mostrato una pallanuoto di alto livello.

Il primo parziale si è chiuso con un buon 3-2 a favore della Pro Recco. Nel secondo quarto, la partita si è accesa. Recco ha mostrato una maggiore incisività in attacco, portandosi sul 4-2 all’intervallo. Qualche errore di troppo nelle superiorità numeriche ha impedito ai liguri di chiudere la partita già in questa fase, ma il gioco si è fatto più dinamico, con occasioni da entrambe le parti. La ripresa ha visto il Mladost tentare una reazione, riuscendo a segnare il 6-3 nel terzo parziale. Tuttavia, la difesa della Pro Recco è rimasta compatta, impedendo ai croati di riavvicinarsi ulteriormente. Nel quarto tempo, Recco ha chiuso i conti, gestendo il vantaggio con sicurezza e fissando il punteggio sul 7-4.

Per Imperia, la serata è stata un successo. La Cascione, gremita, ha dimostrato ancora una volta di essere un impianto capace di ospitare eventi internazionali di grande richiamo. Ha dato ulteriore valore a una partita che non è stata solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione per riaffermare il ruolo della città nel panorama della pallanuoto.

Fotoservizio Christian Flammia