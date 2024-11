Calcio, Coppa Liguria. Savona, Baia Alassio, Speranza e Cengio all'esordio nella seconda fase

Serata in campo per un buon numero di squadre ponentine per il secondo turno di Coppa Liguria di Prima Categoria.

Nel girone 1 esordio per la Baia Alassio Auxilium, chiamata a cavalcare il proprio ottimo momento di forma contro l'Oneglia.

Per gli imperiesi è l'ultima chiamata utile dopo la sconfitta nella prima giornata (3-1) contro il Camporosso.

La sfida si giocherà alle 20:00 come la gara del Gruppo 2 tra Speranza e Cengio.



Nel gruppo 3 incrocio intrigante tra Savona e Campese. Per mister Cola sarà il primo confronto contro una big del girone A. Certo, non sarà sfida di campionato, ma nessuna delle due formazioni in campo tirerà indietro la gamba in un match di cartello. Il fischio d'inizio all'Olmo Ferro arriverà alle 20:45.