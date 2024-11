Calcio, Carcarese. Kosiqi: "Contro il Little Club in arrivo una gara sporca, felice per le reti dei miei compagni di squadra contro il Superba" (VIDEO)

“Dopo il loro 2-2 ci siamo un po’ spaventati, ma grazie al rigore di Lele abbiamo portato a casa anche questi tre punti. Speriamo di rimanere in vetta il più a lungo possibile. È stata una delle partite più difficili finora, sia per loro che lottano per la salvezza e sono una buonissima squadra, sia per noi che ogni domenica siamo sotto pressione, anche il campo pesante non ha aiutato. Sono contento per i gol di Poggi, Brovida e Brignone, quest’ultimo non segnava da un po’ e con la sua solita punizione l’ha messa dentro. Classifica? Noi guardiamo sempre a noi stessi, ma questa domenica ci è arrivato l’aiuto da altri campi e abbiamo guadagnato punti su alcune squadre che stanno lottando con noi per le prime posizioni, siamo anche contenti per questo. Domenica con il Little Club James mi aspetto una partita sporca, lottata su ogni pallone, dobbiamo essere bravi a immedesimarci nella gara e speriamo di portare a casa i tre punti”

Le parole di Christian Kosiqi ai canali ufficiali del club al termine del match con la Superba.