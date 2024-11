Albenga. Restyling in vista per la palestra delle scuole Paccini

È stato ottenuto il finanziamento ministeriale di 530 mila euro (per cui si chiederà l’incremento relativo all’adeguamento prezzi pari a 79.500) facente parte dei fondi PNRR per l’adeguamento sismico e il completo restyling della palestra delle scuole Paccini.

L’intervento vedrà il rinforzo della struttura muraria e della copertura, il rifacimento dell’impiantistica, la sostituzione della pavimentazione, il rifacimento dei servizi igienici e la tinteggiatura completa.

Afferma Silvia Pelosi, vicesindaco con delega all’edilizia scolastica: “Si tratta di un intervento molto importante che si inserisce in quelli che negli anni passati abbiamo già eseguito di messa in sicurezza di tutti gli spazi che frequentano i nostri bambini e i nostri ragazzi. Ricercare fondi (regionali, statali e europei) è molto importante per finanziare progetti sul territorio. continueremo a lavorare in questa direzione sia sulle tematiche di edilizia scolastica che su tutto il resto. Sulle scuole l’attenzione non è mai stata così alta come negli ultimi anni. Il nostro modo di lavorare lascia solo spazio ai fatti e mai alle parole”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga ha molte società sportive che sono attivissime e alla continua ricerca di spazi. Con questo intervento la palestra delle scuole Paccini tornerà fruibile non solo per i ragazzi delle scuole, ma, fuori dall’orario scolastico, ci permetterà di aumentare l’offerta sportiva del territorio”.