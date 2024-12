Calcio, Cairese. E' arrivata la rottura tra Sassari e la società gialloblu: "Mi auguro che questa società possa migliorare anche sul piano umano"

Sono parole decise e senza bisogno di interpretazioni quelle scritte da Samuele Sassari, a conferma dell'avvenuta separazione tra l'esterno offensivo e la Cairese.

I segnali di una rottura tra le parti erano emersi già dalla scorsa settimana e si sono concretizzati nella scorsa ora.

"Dopo 3 anni - ha scritto il giocatore sui propri profili social - è arrivato il momento di salutarci, ovviamente non per scelta mia, ma è inevitabile quando ti rendi conto che impegno, dedizione e sacrifici per il lavoro non vengono riconosciuti.

Ringrazio chi mi ha supportato, chi ha condiviso il campo con me e chi anche nelle difficoltà mi ha fatto crescere.

Mi auguro che questa società possa migliorare non solo sul piano sportivo, ma anche umano.

Penso di aver dato tutto me stesso riuscendo anche a riportare questa società in serie D dopo 33 anni!".