Ancora una sconfitta per la Vadese di mister Maurizio Oliva, battuta sabato scorso dalla Rossiglionese.

A fine gara, il tecnico della compagine di Vado Ligure ha espresso preoccupazione per il momento difficile della sua squadra: "Siamo in un momento di grandissima difficoltà e dobbiamo dobbiamo stare uniti e cercare di superarlo il prima possibile - ha dichiarato Oliva - non è la prima volta che mi trovo in queste situazioni: sconforto non ne ho, sono preoccupato come devo giustamente essere".