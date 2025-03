Il risultato ha visto il Pontelungo rialzare la testa dopo il ko con il Cella, ma la prestazione offerta dai granata, nonostante le quattro reti messe a segno contro i genovesi, non è piaciuta a mister Zanardini.

Per continuare a concorrere per il salto in Eccellenza, gli ingauni, secondo il proprio tecnico, dovranno rapidamente alzare il livello delle loro prestazioni.