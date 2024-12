L'arrivo di Tommaso Scalvini era chiacchierato ormai da diverse settimane dalle parti del Felice Borel.

Ora l'operazione ha trovato compimento, con la presentazione nella sede giallorossa insieme al presidente Cappa.

Un'operazione importante in ottica risalita per il Finale, pronto ad accaparrarsi uno degli estremi difensori più forti (ex di Albenga, Cairese e Pietra Ligure) del nostro comprensorio