Pallavolo: prima sconfitta per la Grafiche Amadeo nel campionato di Serie C regionale

Prima sconfitta per la Grafiche Amadeo, nel campionato di Serie C maschile, a Genova contro il Volley San Antonio.

La squadra genovese, in classifica con 11 punti in meno dei matuziani, si è dimostrata un ostacolo ostico per capitan Gazzera e compagni che, altalenando in maniera incostante le prestazioni nei vari set, hanno perso per 3-2 (21-25, 25-14, 22-25, 25-17 e 15-12).

Nonostante una buona partenza, vincendo il primo set, la squadra di mister Biglieri si è dimostrata disattenta ed incostante con troppi errori permettendo agli avversari di trovare fiducia con parziali che non ammettono giustificazioni.

Da segnalare il buon esordio di Michele Brizio nel ruolo di opposto e comunque, nonostante la sconfitta la Grafiche Amadeo rimane prima in classifica con un punto di vantaggio sulle dirette inseguitrici, Albissola e Vado.