Con il comunicato di inizio settimana emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti è arrivata l’ufficialità della penalizzazione in classifica da parte dell’Albenga.

Il Giudice Sportivo ha comminato un punto al club ingauno, oltre a duemila euro di multa, per non essersi presentato domenica scorsa al Ciccione per il derby contro l’Imperia.

Ecco la nuova classifica: