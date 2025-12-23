Calcio, Ceriale. Kacellari mastica amaro dopo il ko col Savona: "La sconfitta fa male, ma la prova c'è stata: restiamo positivi" (VIDEO)

Esce a testa alta dal campo del Savona il Ceriale, con un 2-1 subìto in una gara il cui risultato è maturato in maniera episodica, anche grazie ad un'ottima interpretazione della gara da parte dei ragazzi di mister Mambrin, fatta anche di una più che discreta gestione dei ritmi del gioco e di attenzione nel mettere in pratica i dettami tattici della panchina da parte della squadra in campo.

Interpretazione positiva di cui è stato protagonista il centrocampista classe 2003 Ricard Kacellari, che al termine della gara del "Chittolina" non nasconde l'amaro in bocca sottolineando come la squadra avesse preparato bene l'incontro, nonostante la forte pressione avversaria e lasciando così la sfida in bilico fino all'ultimo.

La consapevolezza è quella di aver disputato una grande prova contro una corazzata del campionato; ora la testa è già al lavoro settimanale per affinare la precisione sotto porta e riprendere la marcia verso la posta in palio nelle prossime uscite.