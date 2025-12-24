Calciomercato. Ufficializzati tutti gli svincoli di dicembre, ecco l'elenco completo

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI - SVINCOLI SUPPLETIVI (DILETTANTI)
Stagione Sportiva 2025/2026 - Art. 107 N.O.I.F.
COGNOME NOME - DATA DI NASCITA - SOCIETÀ - TIPO SVINCOLO
ABAZAJ LEDION - 03/07/2008 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ABBATEMARCO GIOVANNI - 04/07/2001 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ACCIAI FEDERICO - 14/11/2003 - RAVECCA 1972 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ADAMOLI EMILIANO - 18/02/2002 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ADDAMO MATTIA - 03/09/2001 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
AGRIFOGLIO CRISTIANO - 14/07/1997 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
AIT MOUSSA AYOUB - 30/08/2005 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
AIT MOUSSA ILYAS - 21/04/2003 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ALBANO FILIPPO - 24/07/2003 - SAN GIORGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ALBERGHI TOMMASO - 16/12/2008 - MAGRA AZZURRI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ALBERTI KEVIN MAURIZIO - 19/11/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ALHASSAN FAYSAL - 14/01/2007 - FOLLO FOOTBALL CLUB - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ALICANDRO MATTIA - 20/09/2008 - PRIARUGGIA G.MORA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ALKURTI BAJRAM - 28/04/1996 - BOLANESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ALVES MORAIS VICTOR HUGO - 21/03/2002 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
AMRI SALAH EDDINE - 28/07/2002 - SAN GIOVANNI BATTISTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ANDOLFATTO ARTEM - 03/09/1997 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ANELLI MATTIA - 25/06/1998 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
APRIGLIANO SAMUELE GAETANO - 03/12/2008 - VOLTRESE VULTUR SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ARDIMENTINO AURORA - 10/05/2008 - SAMPDORIA SPA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ARDOINO LUCA - 14/04/2001 - CISANO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ARECCO DANIELE - 17/04/2009 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ARGHITTU LORENZO - 05/10/2008 - ANDORA 1966 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ARMELLINO GABRIELE - 08/02/1999 - PLODIO 1997 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ARTEAGA CARRION PIERRE FRANCOIS - 06/05/2001 - RECREATIVO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ARUTA MARCO ANTONIO - 07/02/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
AUGELLO EDOARDO - 29/10/2007 - POL. MATUZIANA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
AVOLIO STEFANO - 19/11/2004 - PLODIO 1997 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BAGNASCO ROBERTO - 23/06/2008 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BAIARDI GIULIO - 27/06/1991 - BOLANESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BALDO FEDERICO - 21/08/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BALITRO TOMMASO - 10/12/2006 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BALLARD LORENZO SERGIO - 31/10/2003 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BARABINO FILIPPO CARLO - 15/08/1999 - BARGAGLI SAN SIRO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BARABINO NICOLO - 19/05/1998 - BORGORATTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BARBIERI SIMONE - 06/04/2005 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BARISIONE MATTEO - 16/11/1991 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BARISONE PAOLO - 18/03/2008 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BARRANI EMANUELE FRANCESCO - 04/10/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BASILE MICHAEL - 14/08/2003 - SAVONA F.B.C. 1907 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BASSI VALERIO - 27/12/2005 - COGORNESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BASURTO IBARRA TITO WELLINGTON - 13/07/1992 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BELLIZONZI LUCA - 08/04/2003 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BELLOMO EMANUELE - 08/06/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BELLOTTI THOMAS - 09/01/1997 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BENTAIB ISSAM - 22/01/2001 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BENVENUTO ANDREA - 16/06/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERARDI LORENZO - 17/08/2004 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERARDI LUCA - 17/08/2004 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERETTA GABRIELE - 08/02/1992 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERGITTO EDOARDO - 12/01/2003 - PRIARUGGIA G.MORA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERNARDINI EDOARDO - 10/07/2009 - SESTRESE BOR. 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERTACCHINI ALESSANDRO - 28/07/1971 - REBOCCO 2024 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERTAGNA PIETRO - 11/08/2005 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERTAGNA STEFANO - 11/09/1968 - VILLAGGIO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERTONE GIOVANNI - 09/05/2000 - PALLARE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BERTORELLO ANDREA MARCO - 05/01/2005 - FINALE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BETTUCCHI LUCA - 26/04/1996 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BIANCHI GABRIELE - 04/07/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BINAJ FRANCESCO - 02/10/2001 - PANCHINA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BINELLO GIANLUCA - 31/07/1976 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BOCCACCIO STEFANO - 07/06/2006 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BOERI STEFANO PETRU - 22/02/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BOGGIANO MATTEO - 16/03/2000 - NOZAREGO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BONACINI ALESSIO - 09/03/2006 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BONORA DAVIDE - 20/07/2006 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BORTOLINI EMANUELE - 12/09/1991 - PRIARUGGIA G.MORA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BOTTINO ALESSANDRO - 10/09/2008 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BOVA MATTEO - 18/08/2001 - COGORNESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BOVIO ANDREA - 31/07/2006 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BOZZO ALBERTO - 03/03/2009 - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BRAMANANTHA GALKITHAN - 16/07/1998 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BREGLIASCO NICOLAS - 28/03/2007 - SPORTING TAGGIA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BROSO FRANCESCO - 05/06/2003 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BRUNI GUGLIELMO - 17/04/2009 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BRUNO PIETRO - 26/04/2008 - CAMPOROSSO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BRUSON FLAVIO - 28/08/1989 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BRUZZO ALESSIO - 25/05/2007 - SAN DESIDERIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BUI MATTEO - 23/12/1991 - CROCEFIESCHI 2017 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BUONANNO ALESSIO GENNARO - 17/01/2009 - FOOTBALL GENOVA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
BUONANNO AUGUSTO - 19/05/1979 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CALCAGNO GIACOMO - 11/02/1983 - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CALCAGNO SIMONE - 23/11/2001 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CALCAGNO SIMONE - 09/01/1994 - CEIS GENOVA SPORT SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CALDARONI GABRIEL - 11/04/2005 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CALIGIURI FILIPPO - 10/10/2007 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CAMBONE JACOPO - 28/01/1998 - ALTARESE 1929 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CAMPANELLA TOMMASO - 28/09/2004 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CAMPISI DAVIDE - 08/04/1988 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CANEPA PIETRO - 14/08/2004 - SAN LORENZO DELLA COSTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CANNAVALE MATTIA - 13/02/2009 - SESTRESE BOR. 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CANNAVARO ALESSANDRO - 21/11/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CANONICA GABRIELE - 17/01/2007 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CAPPANNELLI MARCO - 04/05/1989 - SUPERBA CALCIO 2017 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CAPPELLETTI GIOVANNI - 28/12/2000 - SAMPIERDARENESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CAPRINO LUCA - 15/05/2006 - LERICI F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CAPUTI IVAN - 23/12/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CARGANICO SIMONE - 27/10/1985 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CARIA MATTIA - 08/07/1999 - QUILIANO&VALLEGGIA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CARMINIO MATTIA - 11/09/2008 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CAROGLIO FEDERICO - 25/04/1998 - AUDACE CAMPOMORONE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CARTA SIMONE - 23/11/2001 - OLIMPIC 1971 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CASAGRANDE VASCO - 21/11/2002 - PORTOFINO 84 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CASANO ALESSIO - 09/06/2008 - OLIMPIC 1971 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CASASSA TOMMASO - 15/09/2005 - MILLESIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CASAZZA FEDERICO - 17/07/1994 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CASTAGNA GABRIELE - 16/04/2008 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CATALDI CATALDO - 14/05/1991 - COGORNESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CAVALLINI MICHAEL - 11/01/1990 - DON BOSCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CELLA LUCA - 09/11/2007 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CENIVIVA SIMONE - 04/12/1990 - RECCO 2019 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CERCHEZ NICOLAE - 16/12/2004 - DEGO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
C
EVASCO GIAMPIETRO - 04/07/1994 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CHESSA TOMMASO - 24/12/2002 - SCIARBO & COGO CALCIO ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CITTA MIRKO - 31/01/2005 - MORANDI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
COLACE DAVIDE - 04/12/1998 - VIRTUS ALBARO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
COLELLA RICCARDO - 25/02/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CONDORELLI NICOLO - 10/05/1994 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CONGIU EDOARDO - 19/03/2008 - VECCHIO CASTAGNA QUARTO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CORTES MEDINA JULIAN CAMILO - 07/03/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
CORTEZ QUINONEZ AARON OSWALDO - 24/08/1999 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
COSTA ANDREA - 16/09/2001 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
COSTA LORENZO - 03/09/1989 - BOLANESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
COSTANZO FABRIZIO - 09/04/2002 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
D ALESSANDRO FABIO - 13/04/2002 - MORANDI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DACCO ANDREAN - 08/09/2009 - POL. MATUZIANA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DAGA FABIO JOAQUIN M - 13/03/2006 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DAGOSTINO MATTEO - 30/01/2005 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DAHMAQUI HAMZA - 01/06/2007 - PLODIO 1997 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DAL PRA MATTIA - 16/08/1998 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DALL ASEN EMANUELE - 10/04/2004 - CA DE RISSI SG - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DAMONTE DANIEL - 28/05/2007 - CARCARESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DARBOE EBRIMA - 01/01/2004 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DE COMITE DANIELE - 07/07/2005 - CANALETTO SEPOR - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DE FERRARI LORENZO - 29/06/1995 - BORGO RAPALLO 98 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DE GIORGI NICOLO - 24/10/2002 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DE GIORGIO FABIO - 22/05/2009 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DELECOURT MATTHIEU - 17/10/2006 - SPORTING TAGGIA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DELLEPIANE NICOLO - 06/02/2006 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DELMONTE TOMMASO - 05/12/2004 - NOLESE R.G. 1946 2001 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DEMURU PIETRO - 14/02/2006 - BARGAGLI SAN SIRO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DI CEGLIA GIACOMO - 14/03/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DI MARTINO MIRKO - 23/08/1990 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DI PIAZZA ALEXANDER - 30/04/2009 - FOOTBALL GENOVA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DI SANSEBASTIANO MATTIA - 17/03/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DI VASTA FRANCESCO - 25/06/2007 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DIENG KHADIM - 24/06/2005 - PEGLIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DISCIORNO FABIO - 22/05/1989 - NOZAREGO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DIVIZIA MATHIAS - 19/04/2005 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DODI DIEGO - 01/01/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DOMENICHELLI MARCO - 03/08/1997 - ATLETICO SAN TEODORO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DONADINI GIANLUCA - 16/06/2001 - VECCHIO CASTAGNA QUARTO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
EL BOUCHI EL MEHDI - 19/03/2001 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
EL CAIDI MUSTAPHA - 20/05/1984 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
EL FARISSI AYMAN - 15/07/2000 - LEUDI FC - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
EL MTAOUAT ABDELKHALEK - 09/10/2001 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ELBANNA MOHAMED YASSER - 01/04/2008 - SESTRESE BOR. 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ELSA GIACOMO - 01/06/2008 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ER RADI QUALID - 07/11/2005 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ESPOSITO MATTEO - 05/12/1999 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FARINA LEONARDO - 09/03/2005 - SERRA RICCO 1971 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FARRIS MATTEO - 16/09/1993 - NOZAREGO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FENATI GIOVANNI - 16/09/1995 - ATLETICO QUARTO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FERRARI LUCA - 26/11/1996 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FERRARI VITTORIO - 08/06/2005 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FLAMMIA ASHLEY - 22/11/1995 - F.C. BRERA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FOIS MATTIA - 24/03/2004 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FORGHIERI EDOARDO - 11/11/2004 - VALSECCA SPORT & FUN - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FOTI BEDLU - 16/02/1995 - CORNER GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FRAVEGA IAN - 25/01/2008 - PRAESE 1945 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FRAZZETTO ALESSIO - 15/09/2005 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FRUGONE MARCELLO - 14/08/2001 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
FURIA ANDREA - 07/12/2006 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GAGLIANONE MARCO - 31/08/1995 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GALARZA ALBAN ERICK GABRIEL - 11/10/2002 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GALLO LORENZO - 26/05/2005 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GALLUZZO SONNY DOMENICO - 03/12/2004 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GALVANI MATTEO - 05/02/2005 - CAMPOMORONE SANT OLCESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GAMBA BARTOLOMEO - 25/10/2004 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GANDUGLIA FEDERICO - 03/01/2005 - NOLESE R.G. 1946 2001 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GARAU FILIPPO - 29/09/2009 - ALBISSOLE 1909 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GARBARINO NICOLO - 13/02/1985 - DON BOSCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GARCIA VELEZ ALAN ANDRES - 17/11/2004 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GARRA DYLAN - 10/01/2005 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GASPAROTTI NICOLO - 26/10/2004 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GATTI FRANCESCO - 03/10/2002 - ROCCHETTESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GATTI MARCO - 08/05/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GAVUGLIO DARIO - 21/09/1998 - CEIS GENOVA SPORT SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GAZZANO DAVIDE - 03/03/2009 - ANDORA 1966 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GENTILE ALESSANDRO - 27/02/1997 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GHIGGERI DANIELE - 10/10/2002 - BORGOROTONDO VL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIA GIANMARCO - 30/11/2007 - CANALETTO SEPOR - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIACOMARRA RICCARDO - 04/07/2009 - PRAESE 1945 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIAMMANCO LUCA - 23/01/1996 - CISANO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIAMPELLEGRINI SIMONE - 26/03/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIARDINA EMANUELE - 05/01/1995 - NOZAREGO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIARDINO MALCOLM MARIO - 25/01/2008 - ARENZANO FOOTBALL CLUB - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIORDANI RICCARDO - 08/10/2007 - PALLARE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIRAUDI GIANLUCA - 03/04/2006 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIRONE FRANCESCO - 05/04/2000 - RECREATIVO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIUDICE FRANCESCO - 14/12/1997 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GIUSTO FILIPPO - 06/07/2008 - MULTEDO 1930 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GJONAJ ENDI - 01/05/1998 - LERICI F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
DUARTE LEGUIZAMON JULIO ALEXIS - 03/02/2001 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GODOY MARTINEZ VALENTIN ALBERT - 20/08/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GOMES DE PINA ALBERTO ALADJE - 22/10/1993 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GRAZZI CLAUDIO - 16/05/1990 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GRECI PIERFRANCESCO - 28/07/1999 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GRIBI WAHBI - 15/10/2006 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GRILLO ANDREA - 18/10/2007 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GROSSI NICOLO - 03/09/2007 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GUALDI SIMONE - 19/06/1990 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GUERRERO BASURTO CHRIS EVERAL - 14/05/2007 - PRAESE 1945 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GUIDI MATTIA - 18/08/2001 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GUIRAT MOEZ - 19/10/1998 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
GUZZARDO FRANCESCO - 07/10/2007 - LEVANTO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
HAMMANI MOSTAFA - 16/10/2000 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
HAOUFI ILIAS - 24/02/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
HAYKELLI AHMED - 24/08/2008 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
HINTARI GABRIEL - 29/06/1992 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
HORMA HAITAM - 16/02/2007 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
HYKA ARBRI - 24/06/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
IADANZA FRANCESCO - 07/08/2004 - ALBISSOLE 1909 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
IARDELLA SIMONE - 20/12/1996 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
IBERTI CARLO - 09/01/2009 - CERIALE PROGETTO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
INCORVAIA EMANUELE - 06/07/1974 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ISABELLA GABRIELE - 22/02/1998 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ISMAILAJ ENDRIS - 06/04/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ISU GIUSEPPE - 11/05/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
KASA JUAN - 09/08/2003 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
KORTOCI EDON - 29/04/2004 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
KRAVCHUK ANDRII - 22/01/2007 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LA TORRE DAVIDE GIOVANNI - 28/05/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LACEJ ENGIN - 26/11/1998 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LAGRARI IBRAHIM - 08/05/1993 - SAN TEODORO KETZMAJA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LAIGUEGLIA GIORGIO - 11/01/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LANTERI MATTIA - 11/09/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LAROSA LORENZO - 31/03/1997 - LA RESISTENTE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LAZZARI SETTEMBRINO - 18/03/2002 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LEANDRI SIMONE - 04/10/2000 - G.S. GRANAROLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LENA BLEDI - 05/01/1993 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LEO MICHAEL PIETRO - 13/09/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LEON PEREZ NIXSON - 15/01/1999 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LEONARDI MARIO - 27/06/1995 - RAVECCA 1972 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LEONCINI ALEX - 19/10/2008 - PRAESE 1945 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LETI DENIS - 25/12/2000 - SORI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LO GIACCO FILIPPO - 20/02/2007 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LOLLI SEBASTIANO - 26/10/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LORENZINI MICHAEL - 23/08/1993 - CAMOGLI FOOTBALL CLUB ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LORUSSO STEFANO - 31/05/2007 - VALLESCRIVIA 2018 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LOSHI NICOLO - 01/02/2008 - SERRA RICCO 1971 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LUCIA LUCA - 01/12/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LUNA ALVEAR DAVIDE LEONEL - 25/07/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LUPIS ANDREA - 03/12/1997 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
LUSTRINO GIOVANNI - 01/04/1992 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MADIOUM ISMAIL - 13/11/1994 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAGHAMIFAR SHRUZ - 21/11/1979 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAGNOLI NICOLO - 22/03/2005 - CROCEFIESCHI 2017 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAGRINI DAVIDE - 17/03/2009 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAINI MARCO - 25/04/2001 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MALIHI ILYAS - 20/08/2003 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MANGANO SAMUELE - 12/02/2004 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MANICA GABRIELE - 16/05/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MARCELLI SIMONE - 13/06/1998 - BORGORATTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MARCHISIO FABIO - 08/07/2003 - ROCCHETTESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MARI MATTEO - 10/11/2008 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MARINO ALESSIO - 30/10/2005 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MARINO EDOARDO - 10/08/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MARINO GABRIELE - 20/10/2006 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MARRAS DAVID - 22/04/2008 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MARRASSINI LORENZO - 20/05/1986 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MASCAGNI ALFREDO - 31/07/1988 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MASETTI FEDERICO - 30/08/2006 - FOLLO FOOTBALL CLUB - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MASSA LORENZO - 03/01/2008 - PIETRA LIGURE 1956 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MASSA MATTEO - 20/10/2008 - PONTELUNGO 1949 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MASSIDDA LORENZO - 12/02/2007 - RIVASAMBA H.C.A. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MASSIMO DENNIS - 11/12/2004 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MASULLO GABRIELE - 31/08/2008 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATANI GIACOMO - 23/09/2005 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAURO MATTIA - 18/06/1990 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAZZA MATTEO - 22/02/2006 - PEGLIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAZZANTI GIACOMO - 10/05/2005 - ANPI MARASSI QUEZZI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAZZELLA FEDERICO - 13/07/2001 - SCIARBO & COGO CALCIO ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAZZINO FEDERICO - 30/05/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MAZZINO NICOLO - 03/07/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ΜΕ CHRISTIAN - 15/07/2008 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MECAJ ARDIT - 30/01/1988 - RIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MEHILLAJ BESIAN - 01/09/1986 - FC REAL BETTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MEHILLAJ IRID - 29/09/1991 - FC REAL BETTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MELONI THOMOS - 23/06/1998 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MELVAVI CHIARA - 24/08/2005 - CALCIO FEMMINILE SUPERBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MENAOUER AHMED - 24/06/2003 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MENDEZ MARTINEZ RUBEN STEVEN - 11/08/1998 - RECREATIVO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MEOLI GIOVANNI BATTISTA - 21/05/2007 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MERKAJ LORENZO - 09/03/2008 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MESSINA MATTEO - 10/08/1990 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MICUCCI ANTONIO - 15/02/2001 - CITTA DI COGOLETO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MIDOUNI BADRE - 03/10/2004 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MILESI FRANCESCO - 10/07/2008 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MILETTA VINCENZO - 28/06/1992 - BORGORATTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MILICI ALESSIO - 01/03/2000 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MINETTI ANDREA - 26/09/1999 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MINUTOLI ANDREA - 23/05/2002 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MODAFFARI GABRIELE - 23/10/2007 - VECCHIO CASTAGNA QUARTO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MOLINARI MATTEO - 03/01/1992 - CORNER GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MONNI EMMANUELE - 07/02/2001 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MONTALDO ANDREA - 05/06/2004 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MONTELEONE NICOLAS - 18/06/2004 - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MONTI ISACCO - 11/05/2007 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MORANDO AMATORE - 19/01/2001 - PALLARE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MORENO ORTEGA ALEX JOEL - 25/02/1994 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MOUCHTARI ZAKARIA - 02/06/2003 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MOUFARRAJ YASSIN - 07/08/2009 - POL. MATUZIANA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MURZIO MATTEO - 30/04/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MUSSIO SIMONE - 22/10/2002 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MUSSO EMILIANO - 18/03/2008 - GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MUSTO CHRISTIAN - 25/08/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MUZIO RICCARDO - 05/10/2005 - RIVASAMBA H.C.A. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NAPOLI DAVIDE - 07/01/2008 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NARDINI MATTEO - 23/03/1994 - FORZA E CORAGGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NARZISI ALFIO SIMONE - 12/02/1990 - PORTOFINO 84 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NATALE GIUSEPPE - 18/02/2004 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NEIROTTI CORRADO - 14/12/1985 - SAN LORENZO DELLA COSTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NEWBERRY JAYDEN DOUGLAS - 09/08/2008 - ATHLETIC CLUB ALBARO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NIANG PAPA BABACAR MB - 30/11/2008 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NIBA ABDERRAFIK - 09/06/2006 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NICATORE MATTIA - 03/03/2009 - VILLAGGIO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NICELLI MARTINO LUPO - 10/03/2009 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NORA ALBERTO - 13/11/2000 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NORO ARISTIDE - 18/11/2003 - VIRTUS DON BOSCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NOVARA JACOPO - 31/07/2007 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
NOVELLIS LUCA - 17/05/2004 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
OCCHIPIΝΤΙ GABRIELE - 09/09/2006 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
OLIVERI MIRKO - 10/04/2006 - PALLARE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
OLIVERIO CRISTIAN VINCENZO - 19/08/2001 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
OLIVIERI TOMMASO - 12/11/2006 - RIVASAMBA Н.С.А. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
OLMO SIMONE - 01/09/2005 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
OMODEI TOMMASO - 24/11/2007 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
OSMAN MAJID - 17/08/1996 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
OUAHMANE YASSIN - 26/08/2008 - SAN TEODORO KETZMAJA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PACCAGNINI MIRKO - 02/05/2005 - PONENTE F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PAGANO MATTEO - 27/08/2005 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PAGLIANO MICHAEL - 02/04/1993 - SAN BERNARDINO SOLFERINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PAGLIUCA SIMONE - 28/10/2008 - FINALE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PAITA EDOARDO - 02/05/2007 - INTERCOMUNALE BEVERINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PALAGI STEFANO - 15/08/1980 - LERICI F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PANGALLO SIMONE - 02/11/2006 - PEGLIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PANNONE ANTONIO - 26/12/1994 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PAPA ANDREA - 16/06/2006 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PARMA LUCA - 28/02/1994 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PARODI PAULO RICARDO - 18/08/2002 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PAZOS DIAZ NORMAN - 05/09/2008 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PEDRUZZI MATTEO - 29/11/2008 - FEZZANESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PELIZZA DAVIDE - 09/07/1997 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PELLISTRI MATTIA - 09/02/1996 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PEPA NIKOLA - 06/06/2006 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PERATA VALERIO - 03/05/2006 - QUILIANO&VALLEGGIA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PERAZZO ALESSIO - 24/07/2002 - COGORNESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PEREZ NINA JHAMIL MARCOS - 04/12/1993 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PEROVIC STEFAN - 25/08/2001 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PERRIA LUCA - 06/04/1982 - SORI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PERTICA MATTIA - 02/11/1997 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PESCE ALESSANDRO - 18/06/2005 - ANPI MARASSI QUEZZI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PESSI LUCA - 23/03/2005 - POLISP. MOCONESI 1992 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PIANESE ELIA - 30/04/1998 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PICCARDO FABIO - 02/03/2005 - C.E.P. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PINTUS MARCO PIETRO - 30/05/1996 - SAMPIERDARENESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PISANI SALVATORE - 28/02/2006 - CANALETTO SEPOR - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PISANO GABRIELE - 03/11/1997 - PONENTE F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PITTALUGA MICHELE - 10/11/2005 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PITTO GABRIELE - 15/07/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PITZALIS LORENZO - 25/05/1994 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PODENZANA FILIPPO - 04/07/2003 - FORZA E CORAGGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PODESTA GABRIELE - 31/03/1996 - ARENELLE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
POLI RICCARDO - 28/06/2003 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
POLVERINI MATTEO - 10/08/1999 - ATLETICO CASARZA LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PONTIERI DAVIDE - 28/07/2005 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PORCHEDDU MARIO - 10/11/2008 - MULTEDO 1930 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PORRO NICOLO - 06/06/2005 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PRADO RAMPOLDI GINO CARLOS - 20/07/1986 - ATHLETIC CALCIO A 5 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PRATTICO LEONARDO - 23/06/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PREGLIASCO ROBIN - 19/02/2001 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
PRETELLI GABRIELE - 29/11/2001 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
QENANAJ ARJAN - 20/12/2007 - CASARZA LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
QUARTINO DAVIDE - 23/06/2005 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
QUEIROLO OMAR - 21/01/2007 - CAPERANESE 2015 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RABBI FEDERICO - 03/07/2000 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RAPALLINI ALESSANDRO - 30/07/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RAPETTI MATTIA - 20/12/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RATTOBALLI NICOLAS - 05/07/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RE SAMUELE - 28/01/2005 - BUSALLA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
REA RENATO - 09/05/1975 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
REBAGLIATI FRANCESCO - 23/11/2004 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
REBOTTARO MATTEO - 23/04/1997 - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
REBUFFO FRANCESCO - 28/02/2008 - CENGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
REVELLO GIACOMO - 23/11/1990 - PONENTE F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
REYES MONTALVO FABRIZIO GUSTAVO - 17/11/2002 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RICCIARDULLI MATTEO - 28/04/2003 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RIITANO DOMENICO - 15/03/1992 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RISSO ALESSANDRO - 20/08/2006 - QUILIANO&VALLEGGIA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RISSO DAMIANO - 31/10/2002 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RIVA ANDREA - 06/11/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RIVA STEFANO - 27/08/2004 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RIZZI GIACOMO - 28/03/2004 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RIZZO ALBERTO - 05/02/2007 - RIVASAMBA Н.С.А. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RIZZUTO GIOSUE - 08/11/1993 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RIZZUTO THOMAS - 19/09/2000 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RODRIGUEZ CISNEROS JORLY JALMAR - 18/06/1999 - SAN TEODORO KETZMAJA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RODRIGUEZ PISFIL DIEGO ARMANDO - 06/05/2008 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ROGNA ANDREA - 29/11/2005 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ROMDHANE MOHAMED - 08/10/2000 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ROSI SAMUELE - 18/06/2008 - MULTEDO 1930 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ROSSETTI NICOLO - 30/11/1988 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ROSSI JEREMY JHON - 26/12/1999 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ROSSI MARCO - 31/07/2001 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ROSSI SIMONE - 28/01/2007 - PONTELUNGO 1949 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RRUSHI GLENDI - 01/05/2009 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RUBINI ROBERTO - 09/08/2004 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
RUSSO ERMES - 10/06/1995 - FORZA E CORAGGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SA GOMES SCARPINO DANIEL - 27/07/2008 - CALVARESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI
SOCIETA'
SAADANI SAAD - 09/06/2004 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SABETTI CHRISTIAN - 26/06/1990 - ZENΕΙΧΙ - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SACCO GIOVANNI - 28/02/2008 - PEGLIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SALVO SIMONE - 10/07/2004 - CENGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SANCHEZ LOPEZ CRISTOPHER JOEL - 24/05/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SANDOVALLI CHRISTIAN - 11/09/2002 - VILLAGGIO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SANGUINETI MARCO - 26/08/1981 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SANNINO ALESSIO - 05/11/2000 - CELLA 1956 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SANTIMONE RAFFAELE - 10/04/1989 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SARR ABDOU AZIZ - 30/04/2006 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SAVAIA MICHAEL - 17/05/1993 - G.S. GRANAROLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCANCARELLO ALESSIO - 10/12/2008 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCARAMOZZINO ANDREA LEONARDO - 11/03/2003 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCARFO LUCA - 09/12/1989 - VELOCE 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCARPA SIMONE - 09/06/1994 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCARSI PASQUALE - 06/01/1992 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCHIAZZA ALESSIO - 28/06/1995 - ATLETICO SAN TEODORO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCIANCALEPORE DANIELE - 13/09/2000 - ATLETICO SAN TEODORO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCIBILIA ALESSIO - 14/09/2003 - VALSECCA SPORT & FUN - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCURO DOMENICO - 20/11/1999 - VEZZANO 2005 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SECCO EDOARDO - 01/09/2004 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SELIMI SAURO - 19/09/1999 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SGAMBELLURI GIUSEPPE - 26/07/1978 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SHALJANI KLAUS - 21/10/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SHAUMBA MUTOMBO - 22/02/2004 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SHEQERI BRUNO - 27/01/2001 - CEIS GENOVA SPORT SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SILVA LOPEZ JOSE HUMBERTO - 20/01/1984 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SILVA MEDRANDA JOSUE ABRAHAN - 08/08/2006 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SIMONELLI CHRISTOPHER - 17/05/2003 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SINA FADIL - 14/01/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SIRI DIEGO - 30/06/2001 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SIVORI ANDREA - 12/09/1998 - ATLETICO CASARZA LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SIVORI CHRISTIAN - 05/03/2003 - NOLESE R.G. 1946 2001 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SIVORI SIMONE - 30/01/1990 - RECCO 2019 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SKENDAJ DENNIS - 24/04/2008 - RIVASAMBA H.C.A. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SODDU RICCARDO - 02/04/1997 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SOLARI LORENZO - 14/02/2002 - ARENELLE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SORDI FABIO - 12/08/1997 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SORRENTINO FILIPPO - 27/04/2006 - ATHLETIC CLUB ALBARO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SPADAFORA FRANCESCO - 19/01/2006 - CASARZA LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SPADONI CHRISTIAN - 27/09/2000 - VALLESCRIVIA 2018 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
STERLINI LUCA - 03/06/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
STRISEO MATTIA - 03/07/2005 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SUSINO VITTORIO - 01/04/1999 - CORNER GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SYLLA ABDULAYE - 02/05/2006 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TALL ABDOURAHIM - 17/01/1996 - BARGAGLI SAN SIRO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TASSANO NICOLO - 10/05/2007 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TEALDO LUCA - 06/07/2001 - ROCCHETTESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TERZOLI JACOPO - 12/06/2000 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TESSORE FRANCESCO - 02/04/2008 - CARCARESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TIRONE MATTEO - 05/11/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TODARO DANIELE - 27/08/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TORIELLI MATTIA - 15/06/1999 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TORRAZZA TOMMASO - 07/06/2007 - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TORTORA MATTEO - 11/01/2002 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TOSCANO FLAVIO - 27/11/2004 - CAPERANESE 2015 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TOUAY SAIFDIN - 03/03/2005 - CAMPOROSSO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TRAVERSO ANDREA - 29/06/1999 - VOLTRESE VULTUR SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TRAVERSO LUCA - 16/12/2001 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TREBINO GABRIELE - 27/05/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TRIMARCHI CARLO - 20/04/1988 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TRIPOLI SAMUEL - 20/03/2006 - C.E.P. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TRONFI LEONARDO - 29/01/2007 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TROQE KLAIDO - 03/04/1992 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TUCCI ANDREA - 19/10/2007 - CA DE RISSI SG - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
TURHANI MATTIA - 08/07/2005 - GOLIARDICA GENOVESE 1967 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
UMANITA LUCA - 14/06/1991 - F.C. BRERA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
URSIDA ALESSANDRO - 10/07/1999 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VALDEZ DE LUCA PATRICIO NAHUEL - 31/03/1999 - POLISPORTIVA MONTEROSSO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VALENTE LORENZO - 26/03/2009 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VALENTINO ALESSANDRO - 13/05/1988 - CISANO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VALMONTE MONTESINO NICOLAS - 28/06/2008 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VANNUCCI LORENZO - 31/05/1996 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VASIUNIN IVAN - 10/03/2006 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VASOLI ANDREA - 26/08/2000 - SAN LORENZO DELLA COSTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VELASQUEZ JONATHAN WALTER - 18/01/2004 - SPERANZA 1912 F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VENEZIA ANGELO JUNIOR - 21/07/1986 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VERELLI FEDERICO - 10/04/2006 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VERGASSOLA LUCA GIOVANNI - 10/10/2005 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VERSARI RICCARDO - 02/11/2006 - BUSALLA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VIGNONE FABIO - 28/07/2005 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VILLON ORTEGA JIMMY ORLANDO - 22/04/1976 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VITA ALESSANDRO - 22/01/2005 - MADONNETTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VOLPE ANDREA - 09/01/2008 - PONTELUNGO 1949 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VOLPE GIOVANNI - 07/07/2009 - VALLESCRIVIA 2018 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ZAGARELLA RICCARDO - 11/12/1995 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ZAMMITTI LORENZO - 04/06/2007 - VILLAGGIO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ZAMORA CHEVEZ ANDREW ALEXANDER - 12/12/2002 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ZERBINI SAMUELE - 16/07/2004 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ZHUKA KEIDI - 13/11/2004 - ANPI MARASSI QUEZZI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ZILLI CARLO - 09/12/2004 - CA DE RISSI SG - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ZITO FRANCESCO - 10/10/2008 - QUILIANO&VALLEGGIA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ZUNINO ALESSIO - 06/04/2004 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
ZUNINO LUCA - 04/11/2003 - CITTA DI COGOLETO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'