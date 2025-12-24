 / Calcio

Calcio | 24 dicembre 2025, 12:39

Calciomercato. Ufficializzati tutti gli svincoli di dicembre, ecco l'elenco completo

La nota del CR Liguria

Calciomercato. Ufficializzati tutti gli svincoli di dicembre, ecco l'elenco completo

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI - SVINCOLI SUPPLETIVI (DILETTANTI)

Stagione Sportiva 2025/2026 - Art. 107 N.O.I.F.
 



 

COGNOME NOME - DATA DI NASCITA - SOCIETÀ - TIPO SVINCOLO
 

ABAZAJ LEDION - 03/07/2008 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ABBATEMARCO GIOVANNI - 04/07/2001 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ACCIAI FEDERICO - 14/11/2003 - RAVECCA 1972 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ADAMOLI EMILIANO - 18/02/2002 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ADDAMO MATTIA - 03/09/2001 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


AGRIFOGLIO CRISTIANO - 14/07/1997 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


AIT MOUSSA AYOUB - 30/08/2005 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


AIT MOUSSA ILYAS - 21/04/2003 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ALBANO FILIPPO - 24/07/2003 - SAN GIORGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ALBERGHI TOMMASO - 16/12/2008 - MAGRA AZZURRI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ALBERTI KEVIN MAURIZIO - 19/11/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ALHASSAN FAYSAL - 14/01/2007 - FOLLO FOOTBALL CLUB - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ALICANDRO MATTIA - 20/09/2008 - PRIARUGGIA G.MORA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ALKURTI BAJRAM - 28/04/1996 - BOLANESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ALVES MORAIS VICTOR HUGO - 21/03/2002 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


AMRI SALAH EDDINE - 28/07/2002 - SAN GIOVANNI BATTISTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ANDOLFATTO ARTEM - 03/09/1997 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ANELLI MATTIA - 25/06/1998 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


APRIGLIANO SAMUELE GAETANO - 03/12/2008 - VOLTRESE VULTUR SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ARDIMENTINO AURORA - 10/05/2008 - SAMPDORIA SPA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ARDOINO LUCA - 14/04/2001 - CISANO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ARECCO DANIELE - 17/04/2009 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ARGHITTU LORENZO - 05/10/2008 - ANDORA 1966 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ARMELLINO GABRIELE - 08/02/1999 - PLODIO 1997 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ARTEAGA CARRION PIERRE FRANCOIS - 06/05/2001 - RECREATIVO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ARUTA MARCO ANTONIO - 07/02/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


AUGELLO EDOARDO - 29/10/2007 - POL. MATUZIANA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


AVOLIO STEFANO - 19/11/2004 - PLODIO 1997 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BAGNASCO ROBERTO - 23/06/2008 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BAIARDI GIULIO - 27/06/1991 - BOLANESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BALDO FEDERICO - 21/08/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BALITRO TOMMASO - 10/12/2006 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BALLARD LORENZO SERGIO - 31/10/2003 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BARABINO FILIPPO CARLO - 15/08/1999 - BARGAGLI SAN SIRO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BARABINO NICOLO - 19/05/1998 - BORGORATTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BARBIERI SIMONE - 06/04/2005 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BARISIONE MATTEO - 16/11/1991 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BARISONE PAOLO - 18/03/2008 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BARRANI EMANUELE FRANCESCO - 04/10/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BASILE MICHAEL - 14/08/2003 - SAVONA F.B.C. 1907 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BASSI VALERIO - 27/12/2005 - COGORNESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BASURTO IBARRA TITO WELLINGTON - 13/07/1992 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BELLIZONZI LUCA - 08/04/2003 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BELLOMO EMANUELE - 08/06/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BELLOTTI THOMAS - 09/01/1997 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BENTAIB ISSAM - 22/01/2001 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BENVENUTO ANDREA - 16/06/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BERARDI LORENZO - 17/08/2004 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BERARDI LUCA - 17/08/2004 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BERETTA GABRIELE - 08/02/1992 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BERGITTO EDOARDO - 12/01/2003 - PRIARUGGIA G.MORA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BERNARDINI EDOARDO - 10/07/2009 - SESTRESE BOR. 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BERTACCHINI ALESSANDRO - 28/07/1971 - REBOCCO 2024 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BERTAGNA PIETRO - 11/08/2005 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

BERTAGNA STEFANO - 11/09/1968 - VILLAGGIO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

BERTONE GIOVANNI - 09/05/2000 - PALLARE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BERTORELLO ANDREA MARCO - 05/01/2005 - FINALE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BETTUCCHI LUCA - 26/04/1996 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BIANCHI GABRIELE - 04/07/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BINAJ FRANCESCO - 02/10/2001 - PANCHINA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BINELLO GIANLUCA - 31/07/1976 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BOCCACCIO STEFANO - 07/06/2006 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BOERI STEFANO PETRU - 22/02/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BOGGIANO MATTEO - 16/03/2000 - NOZAREGO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BONACINI ALESSIO - 09/03/2006 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BONORA DAVIDE - 20/07/2006 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BORTOLINI EMANUELE - 12/09/1991 - PRIARUGGIA G.MORA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BOTTINO ALESSANDRO - 10/09/2008 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BOVA MATTEO - 18/08/2001 - COGORNESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BOVIO ANDREA - 31/07/2006 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BOZZO ALBERTO - 03/03/2009 - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BRAMANANTHA GALKITHAN - 16/07/1998 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BREGLIASCO NICOLAS - 28/03/2007 - SPORTING TAGGIA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BROSO FRANCESCO - 05/06/2003 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BRUNI GUGLIELMO - 17/04/2009 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BRUNO PIETRO - 26/04/2008 - CAMPOROSSO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BRUSON FLAVIO - 28/08/1989 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BRUZZO ALESSIO - 25/05/2007 - SAN DESIDERIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BUI MATTEO - 23/12/1991 - CROCEFIESCHI 2017 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BUONANNO ALESSIO GENNARO - 17/01/2009 - FOOTBALL GENOVA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


BUONANNO AUGUSTO - 19/05/1979 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CALCAGNO GIACOMO - 11/02/1983 - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CALCAGNO SIMONE - 23/11/2001 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CALCAGNO SIMONE - 09/01/1994 - CEIS GENOVA SPORT SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CALDARONI GABRIEL - 11/04/2005 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CALIGIURI FILIPPO - 10/10/2007 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CAMBONE JACOPO - 28/01/1998 - ALTARESE 1929 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CAMPANELLA TOMMASO - 28/09/2004 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CAMPISI DAVIDE - 08/04/1988 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CANEPA PIETRO - 14/08/2004 - SAN LORENZO DELLA COSTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CANNAVALE MATTIA - 13/02/2009 - SESTRESE BOR. 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CANNAVARO ALESSANDRO - 21/11/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CANONICA GABRIELE - 17/01/2007 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CAPPANNELLI MARCO - 04/05/1989 - SUPERBA CALCIO 2017 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CAPPELLETTI GIOVANNI - 28/12/2000 - SAMPIERDARENESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CAPRINO LUCA - 15/05/2006 - LERICI F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CAPUTI IVAN - 23/12/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CARGANICO SIMONE - 27/10/1985 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CARIA MATTIA - 08/07/1999 - QUILIANO&VALLEGGIA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CARMINIO MATTIA - 11/09/2008 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CAROGLIO FEDERICO - 25/04/1998 - AUDACE CAMPOMORONE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CARTA SIMONE - 23/11/2001 - OLIMPIC 1971 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CASAGRANDE VASCO - 21/11/2002 - PORTOFINO 84 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CASANO ALESSIO - 09/06/2008 - OLIMPIC 1971 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CASASSA TOMMASO - 15/09/2005 - MILLESIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CASAZZA FEDERICO - 17/07/1994 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CASTAGNA GABRIELE - 16/04/2008 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CATALDI CATALDO - 14/05/1991 - COGORNESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CAVALLINI MICHAEL - 11/01/1990 - DON BOSCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CELLA LUCA - 09/11/2007 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CENIVIVA SIMONE - 04/12/1990 - RECCO 2019 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CERCHEZ NICOLAE - 16/12/2004 - DEGO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

EVASCO GIAMPIETRO - 04/07/1994 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CHESSA TOMMASO - 24/12/2002 - SCIARBO & COGO CALCIO ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CITTA MIRKO - 31/01/2005 - MORANDI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


COLACE DAVIDE - 04/12/1998 - VIRTUS ALBARO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


COLELLA RICCARDO - 25/02/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CONDORELLI NICOLO - 10/05/1994 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CONGIU EDOARDO - 19/03/2008 - VECCHIO CASTAGNA QUARTO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CORTES MEDINA JULIAN CAMILO - 07/03/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


CORTEZ QUINONEZ AARON OSWALDO - 24/08/1999 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


COSTA ANDREA - 16/09/2001 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


COSTA LORENZO - 03/09/1989 - BOLANESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


COSTANZO FABRIZIO - 09/04/2002 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


D ALESSANDRO FABIO - 13/04/2002 - MORANDI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DACCO ANDREAN - 08/09/2009 - POL. MATUZIANA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DAGA FABIO JOAQUIN M - 13/03/2006 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DAGOSTINO MATTEO - 30/01/2005 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DAHMAQUI HAMZA - 01/06/2007 - PLODIO 1997 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DAL PRA MATTIA - 16/08/1998 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DALL ASEN EMANUELE - 10/04/2004 - CA DE RISSI SG - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DAMONTE DANIEL - 28/05/2007 - CARCARESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DARBOE EBRIMA - 01/01/2004 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DE COMITE DANIELE - 07/07/2005 - CANALETTO SEPOR - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DE FERRARI LORENZO - 29/06/1995 - BORGO RAPALLO 98 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DE GIORGI NICOLO - 24/10/2002 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DE GIORGIO FABIO - 22/05/2009 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DELECOURT MATTHIEU - 17/10/2006 - SPORTING TAGGIA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DELLEPIANE NICOLO - 06/02/2006 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DELMONTE TOMMASO - 05/12/2004 - NOLESE R.G. 1946 2001 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DEMURU PIETRO - 14/02/2006 - BARGAGLI SAN SIRO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DI CEGLIA GIACOMO - 14/03/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DI MARTINO MIRKO - 23/08/1990 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DI PIAZZA ALEXANDER - 30/04/2009 - FOOTBALL GENOVA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DI SANSEBASTIANO MATTIA - 17/03/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DI VASTA FRANCESCO - 25/06/2007 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DIENG KHADIM - 24/06/2005 - PEGLIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DISCIORNO FABIO - 22/05/1989 - NOZAREGO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DIVIZIA MATHIAS - 19/04/2005 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DODI DIEGO - 01/01/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DOMENICHELLI MARCO - 03/08/1997 - ATLETICO SAN TEODORO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DONADINI GIANLUCA - 16/06/2001 - VECCHIO CASTAGNA QUARTO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


EL BOUCHI EL MEHDI - 19/03/2001 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


EL CAIDI MUSTAPHA - 20/05/1984 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


EL FARISSI AYMAN - 15/07/2000 - LEUDI FC - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


EL MTAOUAT ABDELKHALEK - 09/10/2001 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ELBANNA MOHAMED YASSER - 01/04/2008 - SESTRESE BOR. 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ELSA GIACOMO - 01/06/2008 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ER RADI QUALID - 07/11/2005 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ESPOSITO MATTEO - 05/12/1999 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FARINA LEONARDO - 09/03/2005 - SERRA RICCO 1971 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FARRIS MATTEO - 16/09/1993 - NOZAREGO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FENATI GIOVANNI - 16/09/1995 - ATLETICO QUARTO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FERRARI LUCA - 26/11/1996 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FERRARI VITTORIO - 08/06/2005 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FLAMMIA ASHLEY - 22/11/1995 - F.C. BRERA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FOIS MATTIA - 24/03/2004 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FORGHIERI EDOARDO - 11/11/2004 - VALSECCA SPORT & FUN - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FOTI BEDLU - 16/02/1995 - CORNER GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FRAVEGA IAN - 25/01/2008 - PRAESE 1945 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FRAZZETTO ALESSIO - 15/09/2005 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FRUGONE MARCELLO - 14/08/2001 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


FURIA ANDREA - 07/12/2006 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GAGLIANONE MARCO - 31/08/1995 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GALARZA ALBAN ERICK GABRIEL - 11/10/2002 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GALLO LORENZO - 26/05/2005 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GALLUZZO SONNY DOMENICO - 03/12/2004 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GALVANI MATTEO - 05/02/2005 - CAMPOMORONE SANT OLCESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GAMBA BARTOLOMEO - 25/10/2004 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GANDUGLIA FEDERICO - 03/01/2005 - NOLESE R.G. 1946 2001 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GARAU FILIPPO - 29/09/2009 - ALBISSOLE 1909 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GARBARINO NICOLO - 13/02/1985 - DON BOSCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GARCIA VELEZ ALAN ANDRES - 17/11/2004 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GARRA DYLAN - 10/01/2005 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GASPAROTTI NICOLO - 26/10/2004 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GATTI FRANCESCO - 03/10/2002 - ROCCHETTESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GATTI MARCO - 08/05/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GAVUGLIO DARIO - 21/09/1998 - CEIS GENOVA SPORT SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GAZZANO DAVIDE - 03/03/2009 - ANDORA 1966 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GENTILE ALESSANDRO - 27/02/1997 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GHIGGERI DANIELE - 10/10/2002 - BORGOROTONDO VL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIA GIANMARCO - 30/11/2007 - CANALETTO SEPOR - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIACOMARRA RICCARDO - 04/07/2009 - PRAESE 1945 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIAMMANCO LUCA - 23/01/1996 - CISANO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIAMPELLEGRINI SIMONE - 26/03/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIARDINA EMANUELE - 05/01/1995 - NOZAREGO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIARDINO MALCOLM MARIO - 25/01/2008 - ARENZANO FOOTBALL CLUB - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIORDANI RICCARDO - 08/10/2007 - PALLARE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIRAUDI GIANLUCA - 03/04/2006 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIRONE FRANCESCO - 05/04/2000 - RECREATIVO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIUDICE FRANCESCO - 14/12/1997 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GIUSTO FILIPPO - 06/07/2008 - MULTEDO 1930 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GJONAJ ENDI - 01/05/1998 - LERICI F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


DUARTE LEGUIZAMON JULIO ALEXIS - 03/02/2001 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GODOY MARTINEZ VALENTIN ALBERT - 20/08/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GOMES DE PINA ALBERTO ALADJE - 22/10/1993 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GRAZZI CLAUDIO - 16/05/1990 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GRECI PIERFRANCESCO - 28/07/1999 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GRIBI WAHBI - 15/10/2006 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

GRILLO ANDREA - 18/10/2007 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GROSSI NICOLO - 03/09/2007 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GUALDI SIMONE - 19/06/1990 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GUERRERO BASURTO CHRIS EVERAL - 14/05/2007 - PRAESE 1945 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GUIDI MATTIA - 18/08/2001 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GUIRAT MOEZ - 19/10/1998 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


GUZZARDO FRANCESCO - 07/10/2007 - LEVANTO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


HAMMANI MOSTAFA - 16/10/2000 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


HAOUFI ILIAS - 24/02/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


HAYKELLI AHMED - 24/08/2008 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


HINTARI GABRIEL - 29/06/1992 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


HORMA HAITAM - 16/02/2007 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


HYKA ARBRI - 24/06/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


IADANZA FRANCESCO - 07/08/2004 - ALBISSOLE 1909 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


IARDELLA SIMONE - 20/12/1996 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


IBERTI CARLO - 09/01/2009 - CERIALE PROGETTO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


INCORVAIA EMANUELE - 06/07/1974 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

ISABELLA GABRIELE - 22/02/1998 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ISMAILAJ ENDRIS - 06/04/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ISU GIUSEPPE - 11/05/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


KASA JUAN - 09/08/2003 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


KORTOCI EDON - 29/04/2004 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


KRAVCHUK ANDRII - 22/01/2007 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LA TORRE DAVIDE GIOVANNI - 28/05/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LACEJ ENGIN - 26/11/1998 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LAGRARI IBRAHIM - 08/05/1993 - SAN TEODORO KETZMAJA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LAIGUEGLIA GIORGIO - 11/01/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LANTERI MATTIA - 11/09/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

LAROSA LORENZO - 31/03/1997 - LA RESISTENTE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LAZZARI SETTEMBRINO - 18/03/2002 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LEANDRI SIMONE - 04/10/2000 - G.S. GRANAROLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LENA BLEDI - 05/01/1993 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LEO MICHAEL PIETRO - 13/09/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LEON PEREZ NIXSON - 15/01/1999 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LEONARDI MARIO - 27/06/1995 - RAVECCA 1972 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

LEONCINI ALEX - 19/10/2008 - PRAESE 1945 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LETI DENIS - 25/12/2000 - SORI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LO GIACCO FILIPPO - 20/02/2007 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LOLLI SEBASTIANO - 26/10/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LORENZINI MICHAEL - 23/08/1993 - CAMOGLI FOOTBALL CLUB ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LORUSSO STEFANO - 31/05/2007 - VALLESCRIVIA 2018 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LOSHI NICOLO - 01/02/2008 - SERRA RICCO 1971 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LUCIA LUCA - 01/12/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

LUNA ALVEAR DAVIDE LEONEL - 25/07/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LUPIS ANDREA - 03/12/1997 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


LUSTRINO GIOVANNI - 01/04/1992 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MADIOUM ISMAIL - 13/11/1994 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

MAGHAMIFAR SHRUZ - 21/11/1979 - POLIS. PIEVE LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MAGNOLI NICOLO - 22/03/2005 - CROCEFIESCHI 2017 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MAGRINI DAVIDE - 17/03/2009 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MAINI MARCO - 25/04/2001 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MALIHI ILYAS - 20/08/2003 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MANGANO SAMUELE - 12/02/2004 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MANICA GABRIELE - 16/05/2008 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MARCELLI SIMONE - 13/06/1998 - BORGORATTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MARCHISIO FABIO - 08/07/2003 - ROCCHETTESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MARI MATTEO - 10/11/2008 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MARINO ALESSIO - 30/10/2005 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MARINO EDOARDO - 10/08/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MARINO GABRIELE - 20/10/2006 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MARRAS DAVID - 22/04/2008 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MARRASSINI LORENZO - 20/05/1986 - CASTIGLIONESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MASCAGNI ALFREDO - 31/07/1988 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MASETTI FEDERICO - 30/08/2006 - FOLLO FOOTBALL CLUB - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MASSA LORENZO - 03/01/2008 - PIETRA LIGURE 1956 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MASSA MATTEO - 20/10/2008 - PONTELUNGO 1949 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MASSIDDA LORENZO - 12/02/2007 - RIVASAMBA H.C.A. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MASSIMO DENNIS - 11/12/2004 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MASULLO GABRIELE - 31/08/2008 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MATANI GIACOMO - 23/09/2005 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MAURO MATTIA - 18/06/1990 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MAZZA MATTEO - 22/02/2006 - PEGLIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MAZZANTI GIACOMO - 10/05/2005 - ANPI MARASSI QUEZZI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MAZZELLA FEDERICO - 13/07/2001 - SCIARBO & COGO CALCIO ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MAZZINO FEDERICO - 30/05/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MAZZINO NICOLO - 03/07/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ΜΕ CHRISTIAN - 15/07/2008 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MECAJ ARDIT - 30/01/1988 - RIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MEHILLAJ BESIAN - 01/09/1986 - FC REAL BETTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MEHILLAJ IRID - 29/09/1991 - FC REAL BETTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MELONI THOMOS - 23/06/1998 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MELVAVI CHIARA - 24/08/2005 - CALCIO FEMMINILE SUPERBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MENAOUER AHMED - 24/06/2003 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MENDEZ MARTINEZ RUBEN STEVEN - 11/08/1998 - RECREATIVO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MEOLI GIOVANNI BATTISTA - 21/05/2007 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MERKAJ LORENZO - 09/03/2008 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MESSINA MATTEO - 10/08/1990 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MICUCCI ANTONIO - 15/02/2001 - CITTA DI COGOLETO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MIDOUNI BADRE - 03/10/2004 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MILESI FRANCESCO - 10/07/2008 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MILETTA VINCENZO - 28/06/1992 - BORGORATTI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MILICI ALESSIO - 01/03/2000 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MINETTI ANDREA - 26/09/1999 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MINUTOLI ANDREA - 23/05/2002 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MODAFFARI GABRIELE - 23/10/2007 - VECCHIO CASTAGNA QUARTO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MOLINARI MATTEO - 03/01/1992 - CORNER GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MONNI EMMANUELE - 07/02/2001 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MONTALDO ANDREA - 05/06/2004 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MONTELEONE NICOLAS - 18/06/2004 - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MONTI ISACCO - 11/05/2007 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MORANDO AMATORE - 19/01/2001 - PALLARE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MORENO ORTEGA ALEX JOEL - 25/02/1994 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MOUCHTARI ZAKARIA - 02/06/2003 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MOUFARRAJ YASSIN - 07/08/2009 - POL. MATUZIANA SANREMO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MURZIO MATTEO - 30/04/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MUSSIO SIMONE - 22/10/2002 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MUSSO EMILIANO - 18/03/2008 - GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MUSTO CHRISTIAN - 25/08/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


MUZIO RICCARDO - 05/10/2005 - RIVASAMBA H.C.A. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NAPOLI DAVIDE - 07/01/2008 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NARDINI MATTEO - 23/03/1994 - FORZA E CORAGGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NARZISI ALFIO SIMONE - 12/02/1990 - PORTOFINO 84 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NATALE GIUSEPPE - 18/02/2004 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NEIROTTI CORRADO - 14/12/1985 - SAN LORENZO DELLA COSTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NEWBERRY JAYDEN DOUGLAS - 09/08/2008 - ATHLETIC CLUB ALBARO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NIANG PAPA BABACAR MB - 30/11/2008 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NIBA ABDERRAFIK - 09/06/2006 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NICATORE MATTIA - 03/03/2009 - VILLAGGIO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NICELLI MARTINO LUPO - 10/03/2009 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NORA ALBERTO - 13/11/2000 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NORO ARISTIDE - 18/11/2003 - VIRTUS DON BOSCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NOVARA JACOPO - 31/07/2007 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


NOVELLIS LUCA - 17/05/2004 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


OCCHIPIΝΤΙ GABRIELE - 09/09/2006 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


OLIVERI MIRKO - 10/04/2006 - PALLARE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


OLIVERIO CRISTIAN VINCENZO - 19/08/2001 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


OLIVIERI TOMMASO - 12/11/2006 - RIVASAMBA Н.С.А. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


OLMO SIMONE - 01/09/2005 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


OMODEI TOMMASO - 24/11/2007 - INTERNAZIONALE GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


OSMAN MAJID - 17/08/1996 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


OUAHMANE YASSIN - 26/08/2008 - SAN TEODORO KETZMAJA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PACCAGNINI MIRKO - 02/05/2005 - PONENTE F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PAGANO MATTEO - 27/08/2005 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PAGLIANO MICHAEL - 02/04/1993 - SAN BERNARDINO SOLFERINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PAGLIUCA SIMONE - 28/10/2008 - FINALE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PAITA EDOARDO - 02/05/2007 - INTERCOMUNALE BEVERINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PALAGI STEFANO - 15/08/1980 - LERICI F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PANGALLO SIMONE - 02/11/2006 - PEGLIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PANNONE ANTONIO - 26/12/1994 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PAPA ANDREA - 16/06/2006 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PARMA LUCA - 28/02/1994 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PARODI PAULO RICARDO - 18/08/2002 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PAZOS DIAZ NORMAN - 05/09/2008 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PEDRUZZI MATTEO - 29/11/2008 - FEZZANESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PELIZZA DAVIDE - 09/07/1997 - FEGINO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PELLISTRI MATTIA - 09/02/1996 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PEPA NIKOLA - 06/06/2006 - DINAMO SANTIAGO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PERATA VALERIO - 03/05/2006 - QUILIANO&VALLEGGIA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PERAZZO ALESSIO - 24/07/2002 - COGORNESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PEREZ NINA JHAMIL MARCOS - 04/12/1993 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PEROVIC STEFAN - 25/08/2001 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PERRIA LUCA - 06/04/1982 - SORI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PERTICA MATTIA - 02/11/1997 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PESCE ALESSANDRO - 18/06/2005 - ANPI MARASSI QUEZZI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PESSI LUCA - 23/03/2005 - POLISP. MOCONESI 1992 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PIANESE ELIA - 30/04/1998 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PICCARDO FABIO - 02/03/2005 - C.E.P. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PINTUS MARCO PIETRO - 30/05/1996 - SAMPIERDARENESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PISANI SALVATORE - 28/02/2006 - CANALETTO SEPOR - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PISANO GABRIELE - 03/11/1997 - PONENTE F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PITTALUGA MICHELE - 10/11/2005 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PITTO GABRIELE - 15/07/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PITZALIS LORENZO - 25/05/1994 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PODENZANA FILIPPO - 04/07/2003 - FORZA E CORAGGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PODESTA GABRIELE - 31/03/1996 - ARENELLE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


POLI RICCARDO - 28/06/2003 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


POLVERINI MATTEO - 10/08/1999 - ATLETICO CASARZA LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PONTIERI DAVIDE - 28/07/2005 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PORCHEDDU MARIO - 10/11/2008 - MULTEDO 1930 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PORRO NICOLO - 06/06/2005 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PRADO RAMPOLDI GINO CARLOS - 20/07/1986 - ATHLETIC CALCIO A 5 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PRATTICO LEONARDO - 23/06/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PREGLIASCO ROBIN - 19/02/2001 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


PRETELLI GABRIELE - 29/11/2001 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


QENANAJ ARJAN - 20/12/2007 - CASARZA LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


QUARTINO DAVIDE - 23/06/2005 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


QUEIROLO OMAR - 21/01/2007 - CAPERANESE 2015 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RABBI FEDERICO - 03/07/2000 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RAPALLINI ALESSANDRO - 30/07/2005 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RAPETTI MATTIA - 20/12/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RATTOBALLI NICOLAS - 05/07/2009 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RE SAMUELE - 28/01/2005 - BUSALLA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

REA RENATO - 09/05/1975 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


REBAGLIATI FRANCESCO - 23/11/2004 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


REBOTTARO MATTEO - 23/04/1997 - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


REBUFFO FRANCESCO - 28/02/2008 - CENGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


REVELLO GIACOMO - 23/11/1990 - PONENTE F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


REYES MONTALVO FABRIZIO GUSTAVO - 17/11/2002 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RICCIARDULLI MATTEO - 28/04/2003 - TORRIGLIA 1977 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RIITANO DOMENICO - 15/03/1992 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RISSO ALESSANDRO - 20/08/2006 - QUILIANO&VALLEGGIA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

RISSO DAMIANO - 31/10/2002 - PONTECARREGA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RIVA ANDREA - 06/11/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RIVA STEFANO - 27/08/2004 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RIZZI GIACOMO - 28/03/2004 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RIZZO ALBERTO - 05/02/2007 - RIVASAMBA Н.С.А. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RIZZUTO GIOSUE - 08/11/1993 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RIZZUTO THOMAS - 19/09/2000 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RODRIGUEZ CISNEROS JORLY JALMAR - 18/06/1999 - SAN TEODORO KETZMAJA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RODRIGUEZ PISFIL DIEGO ARMANDO - 06/05/2008 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ROGNA ANDREA - 29/11/2005 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ROMDHANE MOHAMED - 08/10/2000 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ROSI SAMUELE - 18/06/2008 - MULTEDO 1930 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ROSSETTI NICOLO - 30/11/1988 - ROYAL A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ROSSI JEREMY JHON - 26/12/1999 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ROSSI MARCO - 31/07/2001 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ROSSI SIMONE - 28/01/2007 - PONTELUNGO 1949 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RRUSHI GLENDI - 01/05/2009 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RUBINI ROBERTO - 09/08/2004 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


RUSSO ERMES - 10/06/1995 - FORZA E CORAGGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SA GOMES SCARPINO DANIEL - 27/07/2008 - CALVARESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI 
SOCIETA'

SAADANI SAAD - 09/06/2004 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SABETTI CHRISTIAN - 26/06/1990 - ZENΕΙΧΙ - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SACCO GIOVANNI - 28/02/2008 - PEGLIESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

SALVO SIMONE - 10/07/2004 - CENGIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SANCHEZ LOPEZ CRISTOPHER JOEL - 24/05/2008 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SANDOVALLI CHRISTIAN - 11/09/2002 - VILLAGGIO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SANGUINETI MARCO - 26/08/1981 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SANNINO ALESSIO - 05/11/2000 - CELLA 1956 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SANTIMONE RAFFAELE - 10/04/1989 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SARR ABDOU AZIZ - 30/04/2006 - CENTRO POL. SANT EUSEBIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SAVAIA MICHAEL - 17/05/1993 - G.S. GRANAROLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

SCANCARELLO ALESSIO - 10/12/2008 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SCARAMOZZINO ANDREA LEONARDO - 11/03/2003 - LEGINO 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SCARFO LUCA - 09/12/1989 - VELOCE 1910 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SCARPA SIMONE - 09/06/1994 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SCARSI PASQUALE - 06/01/1992 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SCHIAZZA ALESSIO - 28/06/1995 - ATLETICO SAN TEODORO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SCIANCALEPORE DANIELE - 13/09/2000 - ATLETICO SAN TEODORO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SCIBILIA ALESSIO - 14/09/2003 - VALSECCA SPORT & FUN - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SCURO DOMENICO - 20/11/1999 - VEZZANO 2005 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SECCO EDOARDO - 01/09/2004 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SELIMI SAURO - 19/09/1999 - BRU.BORG.LUX - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

SGAMBELLURI GIUSEPPE - 26/07/1978 - GOLFO DIANESE 1923 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SHALJANI KLAUS - 21/10/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SHAUMBA MUTOMBO - 22/02/2004 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SHEQERI BRUNO - 27/01/2001 - CEIS GENOVA SPORT SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SILVA LOPEZ JOSE HUMBERTO - 20/01/1984 - CARLO GRASSO 2023 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
SILVA MEDRANDA JOSUE ABRAHAN - 08/08/2006 - QUINTO F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SIMONELLI CHRISTOPHER - 17/05/2003 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SINA FADIL - 14/01/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

SIRI DIEGO - 30/06/2001 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SIVORI ANDREA - 12/09/1998 - ATLETICO CASARZA LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SIVORI CHRISTIAN - 05/03/2003 - NOLESE R.G. 1946 2001 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SIVORI SIMONE - 30/01/1990 - RECCO 2019 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SKENDAJ DENNIS - 24/04/2008 - RIVASAMBA H.C.A. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SODDU RICCARDO - 02/04/1997 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SOLARI LORENZO - 14/02/2002 - ARENELLE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SORDI FABIO - 12/08/1997 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

SORRENTINO FILIPPO - 27/04/2006 - ATHLETIC CLUB ALBARO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SPADAFORA FRANCESCO - 19/01/2006 - CASARZA LIGURE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SPADONI CHRISTIAN - 27/09/2000 - VALLESCRIVIA 2018 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


STERLINI LUCA - 03/06/2007 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


STRISEO MATTIA - 03/07/2005 - ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SUSINO VITTORIO - 01/04/1999 - CORNER GENOVA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


SYLLA ABDULAYE - 02/05/2006 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TALL ABDOURAHIM - 17/01/1996 - BARGAGLI SAN SIRO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TASSANO NICOLO - 10/05/2007 - MOLASSANA BOERO A.S.D. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

TEALDO LUCA - 06/07/2001 - ROCCHETTESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TERZOLI JACOPO - 12/06/2000 - SAN BERNARDO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TESSORE FRANCESCO - 02/04/2008 - CARCARESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TIRONE MATTEO - 05/11/2007 - REAL SANTO STEFANO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TODARO DANIELE - 27/08/2007 - LITTLE CLUB JAMES - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TORIELLI MATTIA - 15/06/1999 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TORRAZZA TOMMASO - 07/06/2007 - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TORTORA MATTEO - 11/01/2002 - CARMINE CENTRO STORICO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TOSCANO FLAVIO - 27/11/2004 - CAPERANESE 2015 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TOUAY SAIFDIN - 03/03/2005 - CAMPOROSSO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TRAVERSO ANDREA - 29/06/1999 - VOLTRESE VULTUR SSDARL - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

TRAVERSO LUCA - 16/12/2001 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TREBINO GABRIELE - 27/05/2005 - PSM RAPALLO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TRIMARCHI CARLO - 20/04/1988 - AVOSSO 1983 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TRIPOLI SAMUEL - 20/03/2006 - C.E.P. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TRONFI LEONARDO - 29/01/2007 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TROQE KLAIDO - 03/04/1992 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


TUCCI ANDREA - 19/10/2007 - CA DE RISSI SG - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

TURHANI MATTIA - 08/07/2005 - GOLIARDICA GENOVESE 1967 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


UMANITA LUCA - 14/06/1991 - F.C. BRERA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


URSIDA ALESSANDRO - 10/07/1999 - ZENEIXI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

VALDEZ DE LUCA PATRICIO NAHUEL - 31/03/1999 - POLISPORTIVA MONTEROSSO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

VALENTE LORENZO - 26/03/2009 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

VALENTINO ALESSANDRO - 13/05/1988 - CISANO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VALMONTE MONTESINO NICOLAS - 28/06/2008 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

VANNUCCI LORENZO - 31/05/1996 - RIVAROLESE 1919 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VASIUNIN IVAN - 10/03/2006 - NEW BRAGNO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VASOLI ANDREA - 26/08/2000 - SAN LORENZO DELLA COSTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VELASQUEZ JONATHAN WALTER - 18/01/2004 - SPERANZA 1912 F.C. - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

VENEZIA ANGELO JUNIOR - 21/07/1986 - POLISPORTIVA LEIVESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VERELLI FEDERICO - 10/04/2006 - ALBIANESE ASD - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

VERGASSOLA LUCA GIOVANNI - 10/10/2005 - MAMAS MIGLIARINESE - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VERSARI RICCARDO - 02/11/2006 - BUSALLA CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VIGNONE FABIO - 28/07/2005 - BORGHETTO 1968 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
VILLON ORTEGA JIMMY ORLANDO - 22/04/1976 - ENTELLA CHIAVARI 1914 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VITA ALESSANDRO - 22/01/2005 - MADONNETTA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VOLPE ANDREA - 09/01/2008 - PONTELUNGO 1949 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


VOLPE GIOVANNI - 07/07/2009 - VALLESCRIVIA 2018 - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ZAGARELLA RICCARDO - 11/12/1995 - ALTA VALDORBA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

ZAMMITTI LORENZO - 04/06/2007 - VILLAGGIO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
 

ZAMORA CHEVEZ ANDREW ALEXANDER - 12/12/2002 - TRASTESE CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ZERBINI SAMUELE - 16/07/2004 - PONTEDECIMO CALCIO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ZHUKA KEIDI - 13/11/2004 - ANPI MARASSI QUEZZI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ZILLI CARLO - 09/12/2004 - CA DE RISSI SG - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ZITO FRANCESCO - 10/10/2008 - QUILIANO&VALLEGGIA - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ZUNINO ALESSIO - 06/04/2004 - FOOTBALL CLUB MOCONESI - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'


ZUNINO LUCA - 04/11/2003 - CITTA DI COGOLETO - SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

