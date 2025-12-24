Calcio, Arbitri. Mattia Massa e la scelta di continuare: una lezione di dialogo e carattere per il giovane fischietto della sezione di Savona

Un grave episodio di violenza avvenuto nel corso della scorsastagione sportiva , durante una gara del settore giovanile, ha coinvolto un giovane arbitro e un osservatore della Sezione AIA di Savona, lasciando un segno profondo nel mondo arbitrale e sportivo locale.

Con il passare dei mesi, però, l’accaduto si è trasformato in un’occasione di riflessione e crescita. Determinante è stata la scelta dell’Associazione Italiana Arbitri e della Sezione di Savona, guidata dal presidente Federico Ferrara, di mantenere aperto il dialogo con la società coinvolta, pur ribadendo una ferma condanna di ogni forma di violenza.

Da questo percorso è nata la presa di responsabilità della società, che ha condannato pubblicamente i fatti e presentato scuse formali in Sezione, alla presenza di dirigenti, genitori e giovani calciatori. Scuse accolte dall’arbitro Mattia Massa, allora diciassettenne, che ha dimostrato grande maturità: “Le scuse le ho accettate, perché a nessuno si tolgono le scuse”.

L’episodio ha segnato il giovane direttore di gara anche sul piano umano, rafforzandone però la determinazione: “Capisco la tensione di una partita, ma certe cose non devono accadere. Fa tristezza vedere risse e l’intervento della polizia per una gara Under 15”. Un’esperienza che, anziché allontanarlo, lo ha reso più forte e motivato nel suo percorso arbitrale.

A sottolineare il valore del lavoro successivo ai fatti è stato anche l’osservatore arbitrale Glauco Desalvo, che ha evidenziato i gesti concreti della società e dei genitori, come la lettera di scuse e la partecipazione a una Riunione Tecnica. Pur restando il rammarico per la mancata individuazione dei responsabili, Desalvo ha rimarcato “la forza d’animo di Mattia, che non ha smesso di arbitrare”.

Un segnale di vicinanza è arrivato infine anche dalle istituzioni locali, con l’incontro tra i rappresentanti della Sezione e il Sindaco e l’Assessore allo Sport di Savona. Una vicenda che dimostra come, anche nei momenti più difficili, il dialogo e il rispetto possano riaffermare i valori fondamentali dello sport.