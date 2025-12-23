Calcio, Serie D. L'Asti affida la panchina all'esperienza dell'ex Savona Buglio

L'A.S.D. Asti ha ufficializzato il nome della nuova guida tecnica. La società ha infatti comunicato di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Francesco Buglio.

La scelta della dirigenza è ricaduta su un tecnico di comprovata esperienza, vecchia conoscenza del calcio savonese, capace di maturare un percorso professionale di alto profilo nel corso della sua carriera. Buglio ha infatti guidato numerose formazioni di rilievo nel panorama calcistico, sedendo su panchine importanti tra cui quelle di Savona, Casale, Livorno, Seregno e Real Forte Querceta.

Il club biancorosso ha accolto con grande soddisfazione il nuovo mister, rivolgendo a lui i migliori auguri di buon lavoro per l'inizio di questa avventura.