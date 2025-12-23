Calcio, Promozione. Il Pontelungo ritrova la vittoria contro il Ca' de Rissi: i gol della vittoria granata per 2-0 (VIDEO)

L’ultima giornata del 2025 regala al Pontelungo una vittoria preziosa e convincente contro il Ca' de Rissi, frutto di una prestazione concreta e determinata. La squadra granata parte subito con il piede giusto, mostrando intensità, compattezza e attenzione in ogni reparto. Il vantaggio arriva grazie a Piu, abile a trasformare un calcio di rigore conquistato da lui stesso dopo un perfetto passaggio verticale di Delfinio.

Il raddoppio arriva pochi minuti dopo: Staltari mette in mezzo una punizione dal lato corto dell'area e Rocca, sul primo palo, anticipa tutti con un colpo di testa ad incrociare. Il Pontelungo gestisce il gioco con sicurezza, dimostrando una solidità difensiva encomiabile e qualità nelle ripartenze, nella ripresa a blindare la porta a Ghiozzi che neutralizza un rigore a Ferrari.

Tre punti che valgono tanto: la squadra risale in classifica, ritrova fiducia e morale e chiude l’anno con entusiasmo. Una prestazione che conferma come il gruppo granata sappia lottare, divertirsi e regalare spettacolo ai propri tifosi, guardando già con determinazione alla prossima sfida.