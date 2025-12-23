Calcio. Vado corsaro a Biella, Sesia: "Cerchiamo di proporre un calcio offensivo, l'obiettivo è fare un gol in più degli avversari" (VIDEO)

C'è soddisfazione per mister Marco Sesia dopo il successo esterno del suo Vado per 3-2 contro la Biellese, una vittoria di peso ottenuta contro quella che lo stesso tecnico ha definito “una delle squadre più forti di questo campionato”, sottolineandone qualità, organizzazione e preparazione.

Sesia ha analizzato la gara evidenziando come la sua squadra - che complice il pari del Ligorna ha allungato il vantaggio sul secondo posto - sia riuscita, soprattutto a tratti, a fare la partita che aveva preparato: "Cercando di aggredirli alti, di andare a prendere la palla alta e soprattutto, visto che giocavano con la difesa 4, di passare dagli esterni. Quando l'abbiamo fatto li abbiamo messi in grosse difficoltà, tant'è che un gol è venuto così".

Il tecnico rossoblù non ha nascosto la filosofia che guida il suo lavoro: "Cerchiamo di di proporre un calcio offensivo a costo di prendere qualche ripartenza, a costo probabilmente di prendere qualche gol in più, ma l'obiettivo è cercare di farne uno in più degli avversari. E questo fortunatamente oggi (domenica scorsa ndr) è avvenuto".