Rari Nantes Savona. Gli auguri di Natale del presidente Polti: "Continuiamo a sognare insieme, questo club mi ha totalmente coinvolto" (VIDEO)

Dopo la larga vittoria contro l'Onda Forte, gli uffici della Rari Nantes Savona sono stati allegramente invasi dalla Prima Squadra di coach Angelini, dalla dirigenza e da tutti i collaboratori che, con grande passione, stanno permettendo alla Rari Nantes Savona di calcare con grandi risultati il palcoscenico italiano e quello europeo.

L'occasione è stata utile per scambiarsi ovviamente gli auguri di Natale in vista della sosta, ma anche per il presidente Daniele Polti per il tradizionale punto di fine anno.