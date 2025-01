Volley. E' iniziato ad Alassio il Torneo della Befana, domani sarà il grande giorno di Paola Cardullo

Il nuovo anno ad Alassio e dintorni si apre sotto il segno della pallavolo. Già da oggi, giovedì 2 gennaio, va infatti in scena il 25° Torneo della Befana, kermesse nazionale giovanile in cinque fasce d’eta, cui risultano iscritte ben 98 formazioni, record per la manifestazione e per un evento di questa disciplina in una Liguria che per 365 giorni è Regione Europea dello Sport.



La competizione si annuncia di alto livello. Favorite le formazioni piemontesi, capaci nel 2024 di fare bottino pieno. Nella giornata inaugurale spazio alle categorie Under 12 mista e Under 13 femminile, impegnate negli impianti di Alassio (Palaravizza e Don Bosco), Loano (Palaguzzetti) e Albenga (Palasport Leca). Prime sfide alle ore 9. Dalla mattinata di venerdì 3 in campo anche le altre tre categorie femminili (Under 14, 16, 18), impegnando anche gli altri impianti a disposizione (ingresso libero). Nel pomeriggio del 3, alle ore 17.30, al Palaravizza, si disputeranno, in contemporanea, le finali per l’assegnazione dei titoli Under 12 e Under 13, un anno fa conquistati rispettivamente dalle novaresi del Cusio Sammaborgo e da L’Alba Volley. A seguire la premiazione, durante la quale saranno consegnati i primi 31 Orsetti simbolo della Fondazione Gaslininsieme, tramite cui l’organizzazione, curata dall’Alassio Laigueglia Volley Psg, intende dimostrare come lo sport, quando possibile, debba essere solidale.



Una delle iniziative per rendere quanto più sostenibile la manifestazione sarà invece la raccolta dei tappi di plastica, in adesione alla campagna dell’Associazione Fieui di Caruggi di Albenga. Quella di venerdì sarà una giornata nobilitata dalla visita di Paola Cardullo, atleta che ha vestito 289 volte l’azzurro, libero dell’Italia campione del mondo 2002 e miglior libero dei Giochi 2004. Nella Città del Muretto l’ex giocatrice presenterà la sua nuova International Libero School, prima scuola dedicata al ruolo di libero. Cliccando sul seguente link è possibile sfogliare la brochure ufficiale, che include anche i saluti delle autorità, tante info e curiosità: brochure TdB 2025 (https://online.anyflip.com/tuie/gkuf/mobile/index.html). Tra le autorità che hanno voluto celebrare l’importante traguardo delle 25 edizioni inviando un proprio messaggio c’è anche il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. In prima linea per la buona riuscita della manifestazione c’è ovviamente il Comune di Alassio. “Anno dopo anno, Alassio si sta affermando sempre di più come punto di riferimento sportivo, organizzando e ospitando eventi di rilievo in tutto l'arco dell'anno – afferma il sindaco Marco Melgrati -. Il nome della nostra città è spesso alla ribalta grazie ai numerosi atleti locali di talento che si distinguono nelle varie discipline, rendendoci orgogliosi degli importanti risultati raggiunti ai più alti livelli, in Italia e nel mondo. E' quindi un piacere e un onore aprire un nuovo, splendido anno all'insegna dello sport con un appuntamento prestigioso come il Torneo della Befana”. “Con grande gioia diamo il benvenuto alle squadre protagoniste di questa 25a edizione del Torneo della Befana, eredi di una tradizione che ad Alassio vanta radici profonde e un prestigio consolidato, dai tornei all'aperto alle competizioni appassionate, sempre all'insegna del fair play, disputate nel nostro Palasport Ravizza – sono le parole di Roberta Zucchinetti, assessore allo sport -. Rivolgo un sincero ringraziamento agli atleti, agli organizzatori, a Gesco e a tutti coloro che contribuiscono a questa manifestazione, con l'augurio di un buon anno nuovo, in cui lo sport possa essere un compagno prezioso”.



L’organizzazione del 25° Torneo Nazionale della Befana è curata dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con la collaborazione di Comune di Alassio e Gesco, con il patrocinio di Regione Liguria, Coni Liguria, Pgs e di tutti i Comuni sedi della competizione. Le associazioni che affiancano l’Alassio Volley nella gestione della competizione presso i vari impianti sono Asd Imperia Volley, Asd Golfo di Diana Volley, Gabbiano Asd, Asd Albenga Volley, Asd San Pio X Loano, Asd Toirano, Asd Maremola Volley Pietra e Volley Team Finale Ligure.



Tutti gli impianti di gioco: Alassio (Palaravizza e Palestra Don Bosco), si giocherà a Imperia (Palazzetto dello Sport via San Lazzaro), Diano Marina (Palacanepa), San Bartolomeo al mare (Palestra Scuole Medie), Andora (Palasport via Pian del Merula), Albenga (Palasport Leca, Palamarco), Ceriale (Palestra Scuole Medie), Loano (Palasport Guzzetti), Toirano (Palasport Giuliano), Pietra Ligure (Palasport Ghirardi e Palestra Scuole Medie) e Finale Ligure (Palasport Berruti).



Le squadre partecipanti, per categoria e regione Under 12 misto (12 squadre) Lombardia: Pallavolo Lonate Pozzolo Ferno (Va). Piemonte: PlayAsti Bianca, PlayAsti Blu, Balamunt (To), Volley Cherasco (Cn), Fenera ‘76 Chieri (To), Vbc Dogliani (Cn), Monvi Bam Lpm Vicoforte (Cn), Villanova Volley (Cn). Liguria: Albenga Volley (Sv), Pallavolo Carcare (Sv), Sdp Mazzucchelli Sanremo (Im).



Under 13 femminile (19 squadre) Lombardia: Intercomunale Cagno (Co). Piemonte: L’Alba Volley (Cn), Club ‘76 PlayAsti, Volley Busca (Cn), Canavese Volley (To), Volley Cherasco (Cn), Cus Collegno (To), Lilliput (To), Union Volley (To), Mtv Pianeta Verde Testona (To), Monvi Bam Lpm Bianca Vicoforte Ceva (Cn), Villanova Volley Bam (Cn). Liguria: Albenga Volley Bianca (Sv), Albenga Volley (Sv), Golfo di Diana Volley (Im), Maremola Volley (Sv), Sistel Mazzu Sanremo (Im), Pallavolo Sabazia (Sv), San Marziano Volley (Ge). Under 14 femminile (20 squadre) Lombardia: Intercomunale Cagno (Co), Piemonte: Santa Margherita Alba (Cn),Balamunt (To), Cus Collegno (To), Vbc Dogliani (Cn), Libellula Bra (Cn), Lilliput Settimo Torinese (To), Union Volley (To), Mtv Pianeta Volley Testona (To), Valle Belbo Canelli (At), Volley Valle Po (Cn), Valsesia Team Volley (Vc), Ve. Labor (To), Villanova Mondovì (Cn), Volare (Ge). Toscana: Valdarninsieme (Fi). Liguria: Albenga Volley (Sv), Pallavolo Carcare (Sv), Sportandplay Don Bosco Genova, Maremola (Sv).



Under 16 femminile (28 squadre) Lombardia: Intercomunale Cagno (Co), Volley Mozzo Gavazzeni (Bg), Piemonte: Balamunt (To), Canavese Volley Ivrea (To), Cervere (Cn), Volley Cherasco (Cn), Sammaborgo (Vc), Vbc Dogliani (Cn), Lilliput Pallavolo Settimo (To), Parella Torino, Pgs El Gall (Cn), Union Volley 2009 (To), Union Volley 2010 (To), Vbc Savigliano (Cn), Pallavolo Valenza (Al), Valle Belbo Canelli (At), Ve. Labor Gialla (To), Ve. Labor Targa Mobility S. (To), Monvi Bam Lpm Verde Vicoforte (Cn), Virtus Alessandria. Toscana: Valdarinsieme (Fi). Liguria: Albenga Volley (Sv), Albisola Pallavolo (Sv), Cogovalle Genova, Golfo Diana Volley (Im), Loano (Sv), Maremola Volley (Sv), Sabazia Pallavolo (Sv).



Under 18 femminile (19 squadre) Lombardia: Intercomunale Cagno (Cn), Lemen (Bg). Piemonte: L’Alba (Cn), Caselle Volley (To), Centallo (Cn), Lasalliano Volley (To), Libellula Bra (Cn), Lilliput (To), Volley Marene (Cn), Monvi Volley (Cn), Pianezza (To), Valle Po (Cn), Ve. Labor (To), Volpiano (To). Liguria: Albisola (Sv), Cogovalle Genova, Golfo di Diana Volley (Im), Imperia Volley, Santa Sabina Genova.



I podi dell’edizione 2024 Under 12: 1. Cusio Sammaborgo, 2. Maremola Pietra Ligure, 3. Fenera Chieri. Under 13: 1. L’Alba, 2. Monvi Lpm Bam, 3. Intercomunale Cagno. Under 14: 1. Balamunt, 2. Ve.La Torino 3. Intercomunale Cagno. Under 16: 1. New Volley Carmagnola, 2. Lilliput, 3. Wonder Genova. Under 18: 1. Lilliput Settimo Torinese, 2. L’Alba Volley 3. Lemen