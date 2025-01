Andora capitale della vela, da domani oltre 100 atleti in acqua per la classe Ilca

Andora sta diventando sempre più un punto di riferimento importante per la vela italiana. Prendono il via da domani tre giornate di regate di alto livello destinate a ragazzi, giovani e adulti della classe Ilca. Da sabato 4 fino a lunedì 6 gennaio si terranno le regate organizzate dal Circolo Nautico di Andora, in cui gli atleti gareggeranno con le loro imbarcazioni suddivise in base alle età. Sono previste le regate per i ragazzi/e Under 16 - Under 18 sulle imbarcazioni Ilca 4, le regate per gli Under 17, Under 19 Ilca 6 M ed Ilca 6 F Under 17-Under 19-Under 21 e per le categorie Master degli adulti Over 30 sugli Ilca 6/7.

Quest’anno le regate di Andora hanno riscosso un grande successo con la partecipazione di oltre 100 atleti provenienti dai circoli velici di tutto il Nord Italia, e anche dall’estero vista la presenza dei ragazzi dei circoli di Lugano e di Cannes. Una competizione, quindi, di livello internazionale se si considera l’alto numero di velisti coinvolti e la presenza degli atleti provenienti dall’estero. Una grande festa per il mondo della vela, che ad Andora sta diventando sempre più un volano per promuovere il turismo e il commercio ligure.

«L’attività del Circolo Nautico di Andora è cresciuta molto negli ultimi anni – spiega il Presidente Roberto Elena – e grazie a queste competizioni di alto livello puntiamo a coinvolgere sempre più ragazzi e adulti per avvicinarli al mondo della vela. Abbiamo una squadra agonistica laser molto forte, allenata dal coach Nicolò Elena, con ragazzi che partono dai 15 anni per arrivare fino agli agonisti oltre i 50 anni che si allenano ad Andora durante tutto l’anno. Abbiamo un programma di regate molto intenso per i nostri atleti: a febbraio porteremo la squadra a gareggiare in Francia per il Campionato del Mediterraneo e a marzo saremo presenti a Imperia in occasione dell’Europa Cup. Inoltre alcuni degli agonisti della categoria Master hanno in programma di partecipare ai Mondiali che si terranno a Formia a fine settembre».

Roberto Elena, oltre a dirigere il Circolo Nautico, è anche il Segretario nazionale della classe Ilca Italia e, grazie a questo ruolo, è riuscito a portare ad Andora eventi sportivi internazionali di grande rilievo. «A fine ottobre durante il Ponte dei Santi abbiamo organizzato la Coppa dei Campioni con oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia. A marzo del 2023 siamo riusciti ad organizzare ad Andora il Campionato Europeo Ilca Senior con oltre 400 atleti provenienti da tutti i Paesi Europei, che hanno portato un grande indotto per il turismo locale dato che tra team, staff e coach sono arrivate oltre 600 persone. Quindi grazie a queste manifestazioni internazionali organizzate dal Circolo Nautico, Andora sta diventando sempre di più un centro di primo piano per la vela della classe Ilca Dinghy».