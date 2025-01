Calcio, Cairese. L'anno nuovo si apre con la vittoria di Borgaro, la salvezza torna a sole due lunghezze

Quella in terra torinese era una gara da non sbagliare per la Cairese e i gialloblu hanno assolto al proprio compito rientrando in Valbormida con l'intero bottino in palio.

La gara è di fatto sempre in mano alla squadra di Nappi, pronta a piazzare l'uno-due decisivo a metà dipresa con Fernandez e l'ex Vado Oubakent. Il gol di Massari in apertura di ripresa ha riaperto i conti solo per tre minuti, prima del sigillo finale realizzato dal dischetto da Castiglia.

Con quessti tre punti la salvezza diretta si riavvicina alla disponibilità gialloblu, ora distante soltanto due punti

BORGARO - CAIRESE 1-3

Marcatori:: Massari 52' - Fernandez 22', Oubakent 34', Castiglia 55' rig.

BORGARO: Edo; Bongiovanni, Montesanto, Bove (15' st Soplantai), Mi rabelli, Cassetta, Zani (24' st Caccamo), Mosca, Albisetti, Zunino, Massari (18' st Ferram).

A disposizione Marcone, Peri netti, Tridico, Elia, Caforio, Montenegro.

Allenatore: Falco.

CAIRESE: Cangane; Garbari no, Gargiulo, Boveri, Vignaroli; Casti glia, Federico (39' st Turone), Ngamba; Garcia (20' st Sokhna); Fernandez, Oubakent (39' st Lartey). A disp. Zanon, De Mori, Onkony, Anselmo, Chiarlone, Diagne.

Allenatore:Nappi.

Arbtro: Femia di Locri.