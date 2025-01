Calcio, San Filippo Neri Yepp, l'anticipo di Alassio non porta punti: "Puniti dalla qualità della Baia. Carparelli ala? Preso spunto dal Genoa di Scoglio" (VIDEO)

E' stato un anticipo particolarmente godibile quello andato in scena sabato sera tra la Baia Alassio e la San Filippo Neri Yepp.

I tre punti se li sono accaparrati con merito le vespe di mister Sardo, capaci di andare a segno a inizio ripresa con Gibilaro e Mehmetaj, ma gli ingauni hanno comunque saputo confermare sul campo il valore del proprio girone di andata.

Una sensazione ribadita anche dai tecnici Torregrossa e Rotiroti, forti anche dell'inserimento in organico di Marco Carparelli. Proprio l'attaccante nato a Finale Ligure è stato schierato nel ruolo di attaccante esterno a destra, riavvolgendo il nastro a quasi 25 anni fa, quando con il professor Scoglio in panchina venne schierato nel medesimo ruolo in uno dei derby più iconici per i tifosi rossoblu, vinto grazie alla punizione sotto la Gradinata Nord di Cosimo Francioso.

In quella partita "Carpa" formava il trio d'attacco con il centravanti di Brindisi e il tunisino Mhadhbi, in un 3-4-3 super offensivo con un giocatore di grande qualità come Giovanni Stroppa a supporto delle punte.