Non era certo partita semplice quella di Romentino, contro una squadra di valore e in un ottimo momento di forma. La doppietta di Vita e il gran gol su punizione di Venneri, ammonito dall'arbitro in punto di battuta per perdita di tempo, mandano però ancora una volta in paradiso il Vado.

Una vittoria per 3-1 utile per mantenere il secondo posto e proiettarsi alla sfida di domani, nel turno infrasettimanale, che vale una buona fetta di campionato contro la capolista Bra.