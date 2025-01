Ceriale. Mambrin dopo il 2-0 all'Albissole. "Siamo ripartiti. Bello sfidare un amico come Sarpero"

E' stato un Ceriale cinico e pungente al punto giusto quello tornato alla vittoria nell'ultimo turno di campionato contro l'Albissole.

Forse non una delle migliori prestazioni per i biancoblu ingauni, che però pesa moltissimo nell'ottica di una stagione fin qui ben sopra le righe per i ragazzi di mister Mambrin che, al termine della sfida all'amico Sarpero, elogia il gruppo creatosi in questi anni e anche le difficoltà poste sul cammino dei suoi dall'avversario.

Carburante positivo in vista di un prossimo mese che si preannuncia decisivo per le sorti del Ceriale ma anche dell'intero campionato, dove i giovanotti cerialesi potranno interpretare il ruolo di ago della bilancia dell'alta classifica che vedrà comunque al centro anche il proprio destino.