Calciomercato. Di Stefano lascia il Ligorna, l'ex Albenga ritrova mister Mariotti e il ds Virdis al Prato

L'annuncio:

L’AC Prato è lieta di comunicare il tesseramento di Davide Di Stefano, centrocampista offensivo, classe 1999.

Cresciuto nelle giovanili del Catania dove ha anche esordito in serie C, il Calciatore ha alle spalle oltre 200 presenze in serie D dove ha militato nelle squadre del Rimini, Acireale, Sancataldese, 3 anni alla Folgore Caratese, Termoli, Ragusa e Albenga.

Proviene dal Ligorna dove ha collezionato 2 gol qualificandosi come miglior assist man del girone d’andata con 10 assist.

La Società augura a Davide grandi soddisfazioni sia personali sia di squadra con la maglia biancazzurra.