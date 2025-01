Calcio, Prima Categoria A. L'anticipo porta al Cengio i tre punti e il quarto posto, la doppietta di Rovere e il rigore di Zizzini valgono la vittoria sul Vadino

Le aspetttative di una partita aperta tra Vadino e Cengio, non sono venute meno nei 90 minuti disputati al Riva.

Non a caso l'anticipo si è deciso sul filo di lana, con i valbormidesi pronti ad aggiungere altri tre punti alla propria classifica al 90', con il rigore trasformato da Zizzini.

Il Vadino però non ha demeritato in termini assoluti, andando due volte in vantaggio con Savona e Secco ma venendo ripreso in entrambi i casi dalla doppietta di Rovere.

I granata di Chiarlone agganciano la Golfodianese al quarto posto, mentre gli ingauni restano ai margini della zona playout a parti punti con il Dego.