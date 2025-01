Non sono stati 90 minuti per palati fini, tutt'altro, ma San Francesco Loano e Campomorone non hanno lesinato sforzi per portare a casa la vittoria.

Tre punti che sono andati agli ospiti più efficaci negli ultimi metri e meno disattenti in retroguardia, battuti solo dalla punizione di Campelli a fine del primo tempo. Nella ripresa il ribaltone ospite, che ha lasciato mister Cattardico e i rossoblu a bocca asciutta.