Scherma. I Campionati Europei 2025 in Liguria, la kermesse sbarca alla Bit di Milano

Gli Europei Assoluti, nell'anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, saranno il primo appuntamento del quadriennio olimpico della Scherma. Dal 14 al 19 giugno, presso il Jean Nouvel (eliminatorie) e il PalaSport (finali) di Genova, si confronteranno i migliori 450 atleti provenienti da 45 nazioni. Un'occasione speciale per vedere all'opera gli interpreti di una disciplina altamente spettacolare, già proiettata verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un'opportunità per tanti giovani desiderosi di mettersi in mostra ed entrare stabilmente nella Nazionale assoluta. Uno spettacolo eccezionale per il pubblico genovese, ligure, italiano e internazionale, destinato a esser coinvolto dalla magia della Scherma. L'impegno del Comitato Organizzatore, presieduto da Giuseppe Costa e coordinato da Giovanni Falcini, è rivolto a ogni singolo dettaglio organizzativo per celebrare i protagonisti dell'evento e far scoprire valori e peculiarità della disciplina sportiva più vincente nella storia olimpica azzurra attraverso il massimo coinvolgimento delle istituzioni, delle aziende e delle scuole.

La scherma dà, la scherma riceve. È un binomio virtuoso quello tra sport e turismo, uno

scambio che accresce tanto una disciplina “itinerante” nello sviluppo della sua attività

agonistica quanto i territori che la ospitano. Per analizzare e sviluppare questi temi, nelle giornate del 10 e 11 febbraio, la Federazione Italiana Scherma partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo 2025 presso la Fiera Milano-Rho. Alla presenza del Presidente federale Luigi Mazzone, infatti, lunedì 10 febbraio – alle ore 11, presso la sala BIT 3 del Padiglione 11 – si terrà l’approfondimento riservato agli Europei Assoluti di Genova. Interverranno gli assessori allo Sport di Regione Liguria (Simona Ferro) e Comune di Genova (Alessandra Bianchi), unitamente ai rappresentanti del Comitato Organizzatore degli Europei.

Si parlerà del percorso di Genova da City Partner (dicembre 2021) a capitale europea della Scherma, dell'impatto turistico sull’intero territorio ligure di un Europeo e della marcia d’avvicinamento del Comitato Organizzatore attraverso gli eventi collaterali: "Scherma in Piazza" a Chiavari e la presenza allo SportAbility Day per promuovere l'inclusione, "Scherma in Piazzetta" a Portofino, le Caruggiadi e uno speciale pomeriggio, prenatalizio, da Decathlon.



Gli Europei “Genova 2025“, realizzati con il supporto della FIS, sono sostenuti da Regione Liguria e Comune di Genova, patrocinati da Coni e Sport e Salute. Partner degli Europei 2025 sono Costa Edutainment, ERG, Banca Passadore, Saar Depositi Portuali, Toyota, Gruppo Spinelli, Iveco, Silomar, Riberti, Columbus Informatica e Convention Bureau Genova.