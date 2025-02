Calcio. Doppio squillo dal mercato per il Finale, Halaj e Dagnino riprendono la Sestrese

Un punto in doppia rimonta con una delle squadre più in forma del campionato può rivelarsi utile non solo per la classifica ma soprattutto sotto l'aspetto psicologico.

Il Finale è rientrato ieri sera dalla tana della Sestrese con il pareggio raccolto in extremis grazie ai due nuovi innesti arrivati nel mercato di riparazione, Halaj e Dagnino. Un riferimento offensivo di ruolo era necessario per il tandem Delucis - Scalia, tanto che all'ex attaccante della San Francesco Loano sono stati sufficienti sette minuti per riaprire le danze dopo le reti verdestellate di Balestrino e Curabba.

Il Finale ha avuto il merito di crederci, spingendo fino alla fine e approfittando nel migliore dei modi dell'espulsione di Piroli per proteste al 93'. Due minuti più tardi, a fil di sirena, è arrivata infatti la testata vincente di Dagnino. Un pareggio che riavvicina la salvezza diretta a quattro lunghezze, seppur il calendario presenti immediatamente una nuova trasferta, tra le mura della Sampierdarenese. Un passo alla volta però per Giguet e compagni, però con un pizzico di convinzione in più dopo la "remuntada" sulla squadra di Valmati.



SESTRESE - FINALE 2-2

Marcatori: 40’ Balestrino, 54’ Curabba, 73’ Halaj, 95’ Dagnino.



Sestrese: Marotta, Scarfò, Galluccio (78’ Valcavi), Moretti (72’ Bazzurro), Ansaldo, Andreoni, Scalzi, Zanoli, Balestrino (85’ Piroli), Curabba, Bruzzone (72’ Di Molfetta).

A disposizione: Cannavò, Sarno, Panori, D’Arpa, Lanza.

Allenatore: Valmati



Finale: Scalvini, Caligaris, Taku, Ballone, Pastori no (66’ Halaj), Giguet, Shpuza, Dagnino, Trevisano (66’ Renda), Brollo G. (77’ Palumbo), Belvedere (66’ Cafarotti).

A disposizione: Martinetti, Brollo V., Arzarello, Bertozzi, Scalia.

Allenatore: Delucis



Arbitro: De Longis di Chiavari