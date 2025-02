Calcio, Baia Alassio. Domenica giallonera da pregi e difetti per Mattia Combi: "Non molliamo mai, ma con l'uomo in più saremmo dovuti essere più cinici"

Dopo una partita combattuta, chiusa con il 2-2 con la Golfodianese, Mattia Combi, difensore classe 1994 del Baia Alassio, ha analizzato la prestazione della squadra con lucidità e spirito critico.

"Siamo partiti molto bene, con la carica e la mentalità giusta," ha dichiarato Combi, sottolineando l'atteggiamento positivo mostrato nei primi minuti di gioco. Tuttavia, un errore difensivo ha permesso agli avversari di rientrare in partita. "Abbiamo sbagliato per una nostra disattenzione al limite dell’area, che ci è costata il pareggio."

Il difensore ha poi evidenziato un calo nella parte finale del primo tempo, un momento in cui la squadra ha faticato a mantenere il ritmo iniziale. "Nel secondo tempo siamo ripartiti bene, ma siamo stati puniti nonostante il nostro buon avvio."

Nonostante le difficoltà, il Baia Alassio è riuscito a rimettere in equilibrio il match, ma, secondo Combi, è mancata la giusta cattiveria sotto porta per portare a casa i tre punti. "Dopo averla ripresa, dovevamo essere più concreti per provare a vincere."

Infine, il difensore ha voluto trasmettere un messaggio positivo per il prosieguo della stagione. "Bene così, ci teniamo il punto e continuiamo con questo spirito