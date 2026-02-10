Calcio | Scatenato Arras, il poker al Saluzzo vale di nuovo il primato per il Vado: "Avevamo fame, ora ce la giochiamo punto a punto" (VIDEO)

C'è la firma pesante, ricalcata ben quattro volte, di Davide Arras sul successo per 5-0 del Vado sul Saluzzo che riporta, con l'inatteso stop interno del Ligorna, la società della famiglia Tarabotto in testa al girone A di Serie D.

L'attaccante, portando a casa il pallone firmato dai compagni, ha sottolineato come la "fame agonistica" post battuta d'arresto della scorsa settimana sia stata necessaria per riscattarsi e convincere sotto ogni aspetto nella sfida "punto a punto", usando un gergo più proprio del basket, per la vetta coi genovesi.

In tal senso il centravanti ha messo il collettivo davanti ai singoli, definendo il gruppo come il vero punto di forza per ambire a un campionato di vertice, mentre a livello personale il poker rappresenta anche una rivincita dopo un'annata condizionata da qualche problema fisico di troppo.