Calcio, Eccellenza. Il Taggia stoppa il Pietra, al "Devincenzi" è pari e patta: 1-1

PIETRA LIGURE - TAGGIA 1-1 (33' L. Insolito - 46' pt. Mehmetaj)

45'+6' termina con qualche secondo in più la sfida con le due squadre che si spartiscono la posta in palio.

45'+5' il signor Grandi sventola un rosso all'indirizzo di Dominici a gioco fermo.

45'+4' cerca un cross Sogno dalla sinistra, palla troppo forte per tutti i suoi compagni.

45'+2' mette di nuovo la testa nell'area avversaria il Pietra, tentativo di Castiglione impattato dalla difesa ma non è nemmeno angolo.

45'+1' protesta la panchina pietrese, ammonito mister Cocco.

45' punizione direttamente in porta di Taddei defilato sulla sinistra, palla alta non di molto. Saranno 5 i minuti di recupero.

42' per il Taggia fuori l'autore del gol Mehmetaj, dentro Cusma.

40' raddoppio falloso di Taddei su G. Insolito, ammonito il mediano giallorosso.

39' ancora un cambio per il Pietra, Faedo lascia il campo ad A. Insolito.

36' prova il tutto per tutto davanti mister Cocco: fuori Pili, dentro Dominici.

34' rasoiata alta di Martelli, la palla sorvola la traversa di pochi centimetri.

33' prova la soluzione personale Gimmy Insolito, palla troppo facile per la presa di Brizio.

31' scontro a centrocampo dove restano a terra Martelli e Pili, cartellino giallo per il difensore del Pietra.

30' non ce la fa a proseguire Alasia per un problema fisico riportato qualche minuto fa, dentro Garibaldi.

28' diagonale potente di Sogno, non impeccabile in questo caso Brizio che comunque la mette fuori.

27' nel Pietra in campo va Sardo, fuori Borlotti.

24' seconda sostituzione per i taggiaschi, dentro Demme per Cassini.

23' numero da giocoliere di Sogno che si porta avanti la palla dentro l'area poi lascia partire il tiro che sfiora il palo alla destra di Brizio.

19' modifiche davanti per il Pietra: Gi. Insolito entra, fuori Rovere.

16' cambia anche mister Fiuzzi: Sina prende il posto di Gallo.

15' proteste per un angolo assegnato al Pietra, ammonito Gallo.

13' ci prova dal limite dell'area Taddei, palla larga.

11' prima sostituzione, la opera il Pietra: dentro Castiglione per Franco.

11' suggerimento morbido di Sancinito per l'inserimento di Sogno, Brizio gli chiude la strada della porta.

5' doppia chance da calcio d'angolo per Pili, ma sia sul primo che sul secondo corner il palo dice no al difensore pietrese.

4' riconquista della palla nei pressi dell'area di L. Insolito che poi calcia, Brizio ancora attento a deviare in angolo.

1' nessuna novità per le due squadre dagli spogliatoi, si riparte.

SECONDO TEMPO



45'+2' si chiude qui la prima frazione col risultato variato nei punti ma non nella sostanza rispetto al calcio d'inizio. Squadre negli spogliatoi in parità.

45'+1' PAREGGIO DEL TAGGIA! Azione da manuale della squadra ospite e sul cross di Alasia Mehmetaj scrive la dura legge dell'ex battendo Duberti.

45' assegnato il recupero che sarà di 2'.

40' assist di tacco al volo di L. Insolito che lancia Rovere, il tiro del capitano pietrese mandato di angolo da Brizio.

38' ancora un intervento decisivo di Duberti stavolta su Mehmetaj.

35' punizione tagliata di Taddei dalla sinistra, intervento salvifico di Duberti su Castaldo poi Guasco salva sulla linea la sfera che stava per insaccarsi comunque.

33' PIETRA IN VANTAGGIO! Magistrale ripartenza di Faedo, assist per L. Insolito col tiro intercettato ma non quanto basta da Brizio.

32' Franco ferma con un fallo la ripartenza di Martelli, ammonito.

31' lavora un pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo Faedo trovando lo spazio per l'inserimento centrale di Sancinito, tiro dal limite a lato.

28' tentativo dai venti metri anche per Alasia, traiettoria che si spegne di poco sulla traversa.

25' cerca di sorprendere Brizio dalla distanza Sancinito, deviazione determinante di un difensore avversario.

21' Paglieri atterra Rovere, primo cartellino estratto dal signor Grandi.

16' va in vantaggio il Pietra con Sogno ma l'attaccante ex Finale e Albenga si trovava in posizione di fuorigioco sulla spizzata di Faedo.

15' buon tentativo di Franco di prima intenzione, palla respinta dalla difesa giallorossa.

14' terzo tentativo da corner per il Taggia, l'ultima traiettoria calciata da Taddei si spegne sul fondo con un giocatore ospite che va a terra. Proteste taggiasche.

9' prova a piazzarla Rovere di testa sul cross di Lorenzo Insolito, parata fondamentale di Brizio e poi tentativo di Faedo sulla respinta largo.

5' atteggiamento guardingo della squadra ospite, Taggia molto accorto e compatto.

1' squadre schierate in campo, Pietra in completo biancoceleste e ospiti in completo nero con inserti giallorossi, si parte!

PRIMO TEMPO



PIETRA LIGURE: Duberti; Gasco, Pili, Sancinito, Lufi, L. Insolito, Rovere, Sogno, Borlotti, Faedo, Franco.

A disposizione: Romano; Odasso, Gi. Insolito, Dominici, Sardo, Guaraglia, Pavese, Castiglione, A. Insolito.

Allenatore: M. Cocco

TAGGIA: Brizio; Moglan, Cappello, Paglieri, Castaldo, Taddei, M. Martelli, Gallo, Mehmetaj, Cassini, Alasia.

A disposizione: Massabo; Cavallero, Grisi, Cusma, Garibaldi, G. Martelli, Cava, Sina, Demme.

Allenatore: L. Fiuzzi

Arbitro: Grandi di Novi Ligure

Far proseguire la serie vincente e monitorare al tempo stesso i risultati delle prime due della classe è l'obbiettivo domenicale del Pietra Ligure, unica savonese a giocare sul campo amico in questo turno domenicale ospitando, a caccia dell'ennesimo cleen sheet casalingo e della quinta vittoria consecutiva, il Taggia.

Attenzione però ai giallorossi imperiesi: nell'anno solare in corso, ossia nelle ultime quattro partite, la squadra di Fiuzzi ha perso solamente contro il Celle Varazze trovando nelle ultime giornate importanti punti salvezza e soprattutto convinzione.