Calcio. Bogliasco all'inglese sulla San Francesco, ma i rossoblu recriminano sul primo gol biancorosso

Nel ventesimo turno del campionato di Eccellenza Ligure, il Bogliasco ha superato 2-0 la San Francesco Loano in una sfida combattuta e decisa da due episodi chiave.

Dopo un primo tempo condotto dai padroni di casa, con diverse occasioni e un rigore reclamato per un presunto tocco di mano, il risultato a favore dei biancorossi si è sbloccato nella ripresa. Al 10’, un mancato contrasto di Lingua si trasforma in un retropassaggio bloccato da Gallo. L'arbitro Savino giudica l'azione volontaria e assegna il calcio di punizione a due in area: Costa calcia un missile sotto la traversa dal limite dall'area piccola, portando porta avanti il Bogliasco. La San Francesco Loano prova a reagire, ma al 45’ arriva il raddoppio decisivo. Una punizione battuta rapidamente sorprende la difesa ospite, permettendo a Mura di appoggiare in rete il 2-0 finale.

Grazie a questa vittoria, il Bogliasco risale al quarto posto in classifica, consolidando la propria posizione nella corsa ai playoff, mentre i rossoblu restano fermi al quintultimo posto.



BOGLIASCO 2-0 LOANO

Reti: 54’ Costa, 90’ Mura

Bogliasco: Balducci, Orlando, Canovi C., Lorefice, Sciaccaluga F., Allocca (63’ Manzi), Carnemolla M., Alesso D., Mura, Costa (86’ Fanchini), Salvini (90’ Moltedo).

Allenatore: Palermo

Loano: Gallo, Lingua (58’ Carastro L.), Leo, Alberto, Balla, Basso (80’ Buonocore), Campelli, Valentino, Cargiolli, Auteri, Bonifazio (46’ Oxhallari, 41’ Cauteruccio).

Allenatore: Cattardico



Arbitro: Luca Savino di Genova